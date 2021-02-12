Эксперты оценили вероятность «губернаторопада» перед думскими выборами

При этом Морозов надеется получить разрешение выдвигаться на новый губернаторский срок, отмечают в АПЭК. В частности, ряд решений главы региона выдержаны «в режиме предвыборной кампании». В их числе авторы доклада называют ноябрьский указ губернатора о заморозке на год тарифов на тепло, газ, воду и вывоз твердых коммунальных отходов.

Средняя вероятность отставки

Средняя вероятность отставки, по оценке АПЭК, у Сергея Жвачкина (Томская область), Шолбана Кара-оола (Тува), Валентина Коновалова (Хакасия), Владимира Сипягина (Владимирская область), Александра Усса (Красноярский край). (Красноярский край, Владимирская область и Хакасия, как ранее сообщал РБК, попали в пятерку регионов с наиболее низким рейтингом доверия граждан губернаторам по итогам выполнения KPI для регионов.)

Среди политических проблем Томской области эксперты называют высокий уровень протестного голосования на выборах в Томскую гордуму в сентябре 2020 года. «Уровень поддержки списка «Единой России» составил 24,46% голосов, в городской парламент прошли и политики, связанные с внесистемной оппозицией», — говорится в исследовании. В частности, депутатские мандаты получили сотрудники штаба Алексея Навального Ксения Фадеева и Алексей Фатеев. Достаточно высокий уровень протестных настроений был продемонстрирован и в ходе голосования по поправкам в Конституцию, отмечают эксперты.

При этом Жвачкин, полномочия которого истекают в 2022 году, относится к возрастным руководителям (ему 64 года).

Авторы доклада оговариваются, что хотя замена губернатора может остановить рост протестных настроений, для их снижения требуются дополнительные усилия: «Вряд ли приход на пост томского губернатора нового лица сможет снизить уровень поддержки оппозиции в областном центре». Это факторы, влияющие на устойчивость позиций Жвачкина.

В качестве одного из факторов, повышающих вероятность отставки Шолбана Кара-оола, полномочия которого истекают в этом году, в АПЭК называют длительность его пребывания на посту — с 2007 года. Однако специфический характер региона (в частности, проблема транспортной доступности) «ограничивает возможности в подборе кадров для замены его руководства». В таких субъектах вероятность сохранения в должности «губернаторов-старожилов», как правило, выше, считают в АПЭК.

Предсказания скорой отставки главы Хакасии коммуниста Валентина Коновалова, победившего во втором туре выборов в 2018 году, стали появляться практически сразу после его избрания, пишут авторы доклада. В числе проблемных информационных поводов в сфере управления республикой они называют задержание в апреле 2020 года и.о. замглавы Хакасии Сергея Новикова, а также «неоднократные перестановки в руководстве региона».

Отставка Коновалова (полномочия истекают в 2023 году) может произойти в случае серьезных эксцессов, связанных с управленческими просчетами, считают эксперты. Однако довольно ограниченное электоральное значение Хакасии в рамках парламентской кампании (на 1 января 2021 года число зарегистрированных в республике избирателей — чуть меньше 400 тыс. человек) может стать мотивом для федерального центра не форсировать замену губернатора, полагают в АПЭК.

Что касается губернатора Владимирской области, представителя ЛДПР Владимира Сипягина, победившего во втором туре выборов в 2018 году, то у него сложные взаимоотношения с представителями муниципальных элит. В частности, в январе этого года главы 20 из 21 муниципалитета не явились на совещание по реализации нацпроектов, которое проходило под председательством губернатора в дистанционном режиме. Вместо себя они направили заместителей. Сипягин раскритиковал неявившихся и покинул мероприятие.

Вероятность замены Сипягина уже в этом году (полномочия истекают в 2023-м) снижается за счет сравнительно ограниченного интереса федеральных групп влияния к региону, а достаточно высокий протестный потенциал области в ситуации начинающейся парламентской кампании потребовал бы осторожного подхода к выбору нового врио губернатора, резюмируют авторы доклада.

Одним из наиболее негативных факторов, влияющих на позиции красноярского губернатора Александра Усса (полномочия истекают в 2023 году), в АПЭК называют разлив дизельного топлива в мае 2020 года в Норильске. 2020 год был связан с серией проблемных информационных поводов для руководства Красноярского края, констатируют авторы доклада. Однако сложная внутриэлитная ситуация и протестный потенциал региона повышают уязвимость потенциальных сменщиков Усса, что, в свою очередь, снижает возможность его замены до думских выборов.

Вероятность отставки ниже среднего

Вероятность отставки ниже среднего, по оценкам авторов доклада, — у главы Северной Осетии Вячеслава Битарова и врио губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева.

В федеральной медийно-экспертной среде и, вероятно, как минимум у части представителей федеральных элит закрепилось представление об определенных проблемах властей Северной Осетии в работе с протестными настроениями. Наиболее резонансная акция имела место в апреле 2020 года, напоминают эксперты, когда во Владикавказе прошел митинг против режима самоизоляции. Протестная активность и перспектива президентских выборов 2022 года в Южной Осетии могут стать одним из аргументов игроков, заинтересованных в замене главы Северной Осетии. Аргумент может заключаться в том, что новая фигура во главе пограничного российского региона поможет более эффективной реализации политики Москвы и в отношении Цхинвала, указывают эксперты АПЭК.

В то же время, по их мнению, протестный потенциал и достаточно сложная внутриэлитная конфигурация Северной Осетии могут подтолкнуть федеральный центр к отказу от форсирования отставки Битарова, полномочия которого истекают в 2021 году.

Вероятность отставки врио губернатора Хабаровского края, члена ЛДПР Михаила Дегтярева хотя и остается ниже средней, но может возрасти, если до начала июня 2021 года (последний срок, когда президент может назначить нового врио с тем, чтобы тот избирался в текущем году) в регионе произойдут крупные эксцессы, «которые оппоненты могут связать с управленческими просчетами руководства региона, а также в случае роста протестной активности в крае».

Отставка врио губернаторов до выборов — явление редкое, но такие случаи уже были. В 2016 году свой пост покинул врио губернатора Калининградской области Евгений Зиничев, в 2019-м — врио главы Астраханской области Сергей Морозов.

Совмещение думской и губернаторской кампаний в сентябре 2021 года может стать дополнительным фактором протестного голосования и создать проблемы для врио, даже если ему будут противостоять соперники с небольшим политическим опытом и низкой узнаваемостью, полагают эксперты. (Хабаровский край вошел в пятерку регионов-аутсайдеров по рейтингу доверия губернаторам и по рейтингу доверия президенту.)

Единственный глава среди вышеперечисленных, чья отставка действительно возможна, — это губернатор Ульяновской области Сергей Морозов, считает эксперт по региональной политике Виталий Иванов. И то потому, что у него заканчивается срок полномочий, а выборы в этом регионе прямые. Но в целом в год думских выборов федеральный центр старается не менять глав без надобности. А в ряде вышеупомянутых регионов в этом году пройдут и выборы в заксобрания (Красноярский край и Томская область). «Как показывает практика, замена губернаторов в таких ситуациях ничего хорошего принести не может», — говорит Иванов.

Некоторые главы располагают мощным покровительством, уточняет эксперт. Например, патрон Кара-оола — министр обороны Сергей Шойгу. Усс опирается на Шойгу и «Роснефть». За Жвачкиным стоит «Газпром». Отставка Коновалова сомнительна, потому что регион не является важным с электоральной точки зрения, да и кампания потенциального нового врио не будет легкой. Если говорить о Сипягине и Дегтяреве, то Кремль не станет в год парламентских выборов осложнять отношения с ЛДПР.