Хабаровские жители вновь устроили акции в поддержку Фургала. Фоторепортаж

Начавшиеся в субботу протестные акции в поддержку арестованного губернатора Сергея Фургала продолжились и на следующий день. В центре Хабаровска прошел автопробег, шествие, а у здания правительства региона состоялся митинг с требованием открытого суда. Точных данных по численности акций нет. Но местные СМИ сообщают, что людей было намного меньше, чем накануне. Обошлось без задержаний.