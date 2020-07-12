Дело губернатора Фургала , 12 июл, 11:31
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Хабаровские жители вновь устроили акции в поддержку Фургала. Фоторепортаж
Начавшиеся в субботу протестные акции в поддержку арестованного губернатора Сергея Фургала продолжились и на следующий день. В центре Хабаровска прошел автопробег, шествие, а у здания правительства региона состоялся митинг с требованием открытого суда. Точных данных по численности акций нет. Но местные СМИ сообщают, что людей было намного меньше, чем накануне. Обошлось без задержаний.
Россия. Хабаровск. Участники второго несанкционированного митинга в поддержку губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, который был задержан по делу об организации убийств и попытки убийства
Россия. Хабаровск. Участники второго несанкционированного митинга в поддержку губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, который был задержан по делу об организации убийств и попытки убийства
Россия. Хабаровск. Участники второго несанкционированного митинга в поддержку губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, который был задержан по делу об организации убийств и попытки убийства
Продолжение вчерашней акции в поддержку С.Фургала @s.furgal, сотни автомобилистов выехали на улицы города и сигналами поддержали губернатора
Продолжение вчерашней акции в поддержку С.Фургала @s.furgal, сотни автомобилистов выехали на улицы города и сигналами поддержали губернатора
Хабаровск. Второй день продолжается массовая поддержка хабаровчанами губернатора Фургала