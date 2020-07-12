Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 11 июля
USD ЦБ: 71,23 (+0,35) Инвестиции, 10 июл, 13:12
Курс евро на 11 июля
EUR ЦБ: 80,27 (-0,14) Инвестиции, 10 июл, 13:12
Как доля онлайн-продаж «ВкусВилл» выросла в 30 раз РБК и #CloudMTS, 11:42 Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 12 июля Общество, 11:34 Хабаровские жители вновь устроили акции в поддержку Фургала. Фоторепортаж Общество, 11:31  Новые акции в поддержку Фургала в Хабаровске прошли без задержаний Общество, 11:10 В «Уфе» заподозрили заражение футболистов COVID после матча с «Ростовом» Спорт, 11:02 РБК Pro: шесть способов «развернуть» переговоры в свою пользу Pro, 11:00 Число излечившихся от коронавируса в России превысило 500 тыс. Общество, 10:57 Ученый сообщил о росте заразности коронавируса Общество, 10:53 В России за сутки выявили 6 615 случаев заражения коронавирусом Общество, 10:48 Как быстрее запускать онлайн-проекты РБК и #CloudMTS, 10:45 Минздрав назвал регионы с самой высокой заболеваемостью туберкулезом Общество, 10:24 В Москве за сутки выздоровели 465 пациентов с COVID-19 Общество, 10:10 Woman Who Matters: Анна Рудакова — о рабочем графике, воспитании и детях РБК Стиль и Поклонная 9, 10:07 Трейдер сделал $1 млн из $15 000 и потерял все. Как заработать на Bitcoin Крипто, 10:04
Дело губернатора Фургала ,  
0 

Хабаровские жители вновь устроили акции в поддержку Фургала. Фоторепортаж

Начавшиеся в субботу протестные акции в поддержку арестованного губернатора Сергея Фургала продолжились и на следующий день. В центре Хабаровска прошел автопробег, шествие, а у здания правительства региона состоялся митинг с требованием открытого суда. Точных данных по численности акций нет. Но местные СМИ сообщают, что людей было намного меньше, чем накануне. Обошлось без задержаний.
Фото: Евгения Пустовит / ТАСС
Фото: Евгения Пустовит / ТАСС
Россия. Хабаровск. Участники второго несанкционированного митинга в поддержку губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, который был задержан по делу об организации убийств и попытки убийства
Фото: Евгения Пустовит / ТАСС
Фото: Евгения Пустовит / ТАСС
Россия. Хабаровск. Участники второго несанкционированного митинга в поддержку губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, который был задержан по делу об организации убийств и попытки убийства
Фото: dmitrydkphoto / Instagram
Фото: dmitrydkphoto / Instagram
Фото: Евгения Пустовит / ТАСС
Фото: Евгения Пустовит / ТАСС
Россия. Хабаровск. Участники второго несанкционированного митинга в поддержку губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, который был задержан по делу об организации убийств и попытки убийства
Фото: inessakhv / Instagram
Фото: inessakhv / Instagram
Продолжение вчерашней акции в поддержку С.Фургала @s.furgal, сотни автомобилистов выехали на улицы города и сигналами поддержали губернатора
Фото: inessakhv / Instagram
Фото: inessakhv / Instagram
Продолжение вчерашней акции в поддержку С.Фургала @s.furgal, сотни автомобилистов выехали на улицы города и сигналами поддержали губернатора
Фото: s.jacob888 / Instagram
Фото: s.jacob888 / Instagram
Фото: redkoalex1 / Instagram
Фото: redkoalex1 / Instagram
Хабаровск. Второй день продолжается массовая поддержка хабаровчанами губернатора Фургала
Фото: anastasiia_redhair / Instagram
Фото: anastasiia_redhair / Instagram
Теги: мультимедиа, Хабаровск, Сергей Фургал, акции протеста
Материалы по теме
Жители Хабаровска второй день подряд вышли на улицы в поддержку Фургала
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter