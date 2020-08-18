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Дело губернатора Фургала ,  
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Дегтярев доложил премьеру о налаживании диалога с жителями Хабаровска

Михаил Мишустин и Михаил Дегтярев (слева направо)
Михаил Мишустин и Михаил Дегтярев (слева направо) (Фото: Дмитрий Астахов / ТАСС)

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев на встрече с премьер-министром России Михаилом Мишустиным заверил, что его диалог с населением края налаживается. Об этом сообщается на сайте краевого правительства.

«В целом диалог с людьми удается наладить. Мы запускаем народный совет при губернаторе, куда приглашаем всех представителей нашего общества из разных районов и городов, разных социальных групп, которые в том числе выражают несогласие с некоторыми действиями власти. Диалог налаживается», — отчитался чиновник.

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Политика
Михаил Дегтярев

На встрече в Благовещенске, где Мишустин находится в рамках рабочей поездки по Дальнему Востоку, также обсуждались вопросы финансирования, реализация инфраструктурных проектов, а также мер социальной защиты населения края.

В частности, премьер-министр поддержал инициативу о выделении финансов для завершения второго и третьего этапов инженерной защиты Комсомольска-на-Амуре от паводков и на проект реконструкции дороги Ванино — Советская Гавань.

Мишустин дал поручение и в дальнейшем оказывать содействие Хабаровскому краю в решении проблем обманутых дольщиков, в первую очередь восьми наиболее проблемных объектов, которые нуждаются в привлечении средств федерального Фонда защиты прав дольщиков примерно на 1,3 млрд руб.

Формирование народного совета как нового консультативного органа началось в Хабаровском крае по инициативе Дегтярева для более тесного взаимодействия с лидерами общественного мнения из числа представителей общественных, научных и иных организаций, СМИ, членов региональной общественной палаты и т.п.

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Врио губернатора сообщил, что ожидает выдвижения участниками массовых акций протеста своих представителей в Народный совет для постоянного с ними контакта.

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Митинги и демонстрации в поддержку бывшего губернатора Сергея Фургала начались во всем регионе после его ареста по обвинению в организации убийств предпринимателей в начале 2000-х годов. Президент Владимир Путин 20 июля отправил Фургала в отставку в связи с утратой доверия. Врио главы Хабаровского края был назначен Дегтярев, а протесты в крае продолжились.

Теги: Михаил Дегтярев, Хабаровский край, протесты, Сергей Фургал
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