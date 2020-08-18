Дегтярев доложил премьеру о налаживании диалога с жителями Хабаровска

Михаил Мишустин и Михаил Дегтярев (слева направо) (Фото: Дмитрий Астахов / ТАСС)

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев на встрече с премьер-министром России Михаилом Мишустиным заверил, что его диалог с населением края налаживается. Об этом сообщается на сайте краевого правительства.

«В целом диалог с людьми удается наладить. Мы запускаем народный совет при губернаторе, куда приглашаем всех представителей нашего общества из разных районов и городов, разных социальных групп, которые в том числе выражают несогласие с некоторыми действиями власти. Диалог налаживается», — отчитался чиновник.

На встрече в Благовещенске, где Мишустин находится в рамках рабочей поездки по Дальнему Востоку, также обсуждались вопросы финансирования, реализация инфраструктурных проектов, а также мер социальной защиты населения края.

В частности, премьер-министр поддержал инициативу о выделении финансов для завершения второго и третьего этапов инженерной защиты Комсомольска-на-Амуре от паводков и на проект реконструкции дороги Ванино — Советская Гавань.