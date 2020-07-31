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Дело губернатора Фургала ,  
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Дегтярев сообщил о планах «проситься» к Путину после ознакомления с краем

Врио губернатора Хабаровского края будет подавать заявку на встречу в 20-х числах августа, когда истечет месяц со дня его назначения. Новый глава намерен подвести промежуточные итоги после проверки состояния дел в регионе

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев рассказал, когда «будет проситься» на прием к президенту Владимиру Путину с докладом о состоянии дел в регионе. По его словам, это произойдет в 20-х числах августа, сообщает «РИА Новости».

«Как вы помните, с Владимиром Владимировичем договорились, через месяц буду записываться к нему на прием, чтобы доложить об обстановке в крае, подвести некоторые промежуточные итоги после аудита состояния дел. Выскажу свои предложения по развитию Хабаровского края», — сказал врио главы региона.

Дегтярев уточнил, что месяц после его назначения на должность истекает 20 августа и «в этих числах» он будет «проситься» на прием к главе государства.

Разговор с Путиным может состояться очно или в дистанционном формате, это будет зависеть от решения президента, отметил Дегтярев.

Среди вопросов, о которых временный глава региона намерен доложить Путину, будут строительство дамбы на реке Силинке в Комсомольске-на-Амуре, присвоение городу звания «Город трудовой доблести» и усиление контроля за расходованием трансфертов из федерального бюджета, пишут «Ведомости».

Кремль назвал «весьма энергичной» работу Дегтярева в Хабаровском крае
Политика
Михаил Дегтярев

В начале недели в Кремле заявили, что временный глава края действует «весьма энергично», однако давать оценку его деятельности пока рано. «Он активно работает, знакомится с ситуацией, он делает то, что необходимо делать в первую очередь. Мы видим, что делает он весьма энергично это», — отмечал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Дегтярев был назначен на должность врио губернатора Хабаровского края указом президента 20 июля. Тогда же прежний губернатор Сергей Фургал был отправлен в отставку в связи с утратой доверия.

Фургала арестовали в начале июля по обвинению в организации убийств предпринимателей в 2004–2005 годах и покушения на убийство. Сейчас он находится в московском СИЗО.

Новый митинг в поддержку Сергея Фургала в Хабаровске. Фоторепортаж
Фотогалерея 

После задержания Фургала в Хабаровске и других городах края, а также во Владивостоке и Южно-Сахалинске начались акции протеста. Участники требуют освободить бывшего губернатора или провести честное расследование и открытый судебный процесс по его делу. Кроме того, протестующие требуют от Дегтярева покинуть регион. Некоторые акции собирают десятки тысяч человек.

Автор: Мария Лисицына
Теги: Михаил Дегтярев, Хабаровский край
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