Дегтярев сообщил о планах «проситься» к Путину после ознакомления с краем

Врио губернатора Хабаровского края будет подавать заявку на встречу в 20-х числах августа, когда истечет месяц со дня его назначения. Новый глава намерен подвести промежуточные итоги после проверки состояния дел в регионе

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев рассказал, когда «будет проситься» на прием к президенту Владимиру Путину с докладом о состоянии дел в регионе. По его словам, это произойдет в 20-х числах августа, сообщает «РИА Новости».

«Как вы помните, с Владимиром Владимировичем договорились, через месяц буду записываться к нему на прием, чтобы доложить об обстановке в крае, подвести некоторые промежуточные итоги после аудита состояния дел. Выскажу свои предложения по развитию Хабаровского края», — сказал врио главы региона.

Дегтярев уточнил, что месяц после его назначения на должность истекает 20 августа и «в этих числах» он будет «проситься» на прием к главе государства.

Разговор с Путиным может состояться очно или в дистанционном формате, это будет зависеть от решения президента, отметил Дегтярев.

Среди вопросов, о которых временный глава региона намерен доложить Путину, будут строительство дамбы на реке Силинке в Комсомольске-на-Амуре, присвоение городу звания «Город трудовой доблести» и усиление контроля за расходованием трансфертов из федерального бюджета, пишут «Ведомости».