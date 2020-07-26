Дегтярев впервые вышел к участникам акции в поддержку Фургала

Новый хабаровский губернатор пообщался с несколькими десятками человек возле здания краевого правительства. «Я от людей не прячусь, я людей уважаю», — сказал он и пообещал в дальнейшем встречаться с жителями региона

Михаил Дегтярёв (Фото: degtyarev_info / Instagram)

Временно исполняющий обязанности (врио) губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев впервые после назначения на должность вышел к участникам акций в поддержку арестованного экс-главы региона Сергея Фургала. Трансляция встречи Дегтярева с митингующими идет на его странице в Instagram.

«Москва слышит всех, поэтому прислала вам врио, чтобы регион не скатился без власти. <...> Про Фургала еще раз повторяю: он мой товарищ, однопартиец, я очень переживаю за его судьбу, партия оказывает ему помощь, передает ему продукты», — заявил он (цитата по ТАСС).

По словам Дегтярева, сейчас Хабаровский край не может оставаться без руководителя, поэтому он указом президента Владимира Путина был назначен на должность главы региона, чтобы «замечательное здание (правительство края) функционировало, все работало, бюджет тратился на социальные нужды».

«Я к людям выйду. <...> Я от людей не прячусь, я людей уважаю», — сказал Дегтярев в присутствии нескольких десятков человек возле входа в здание правительства региона. Он добавил, что формат встреч с жителями Хабаровского края будет определен чуть позже.