Военная операция на Украине⁠,
0

Путин заявил о «сведении к нулю» интереса России к выводу ВСУ из Донбасса

Путин: интерес к выводу ВСУ из Донбасса сводится к нулю из-за темпов ВС России
Сюжет
Военная операция на Украине
С учетом темпов продвижения России ее интерес к выводу ВСУ с занимаемых ими территорий «сводится к нулю», заявил Путин. Ранее ему доложили о взятии Димитрова, Гуляйполя и еще нескольких населенных пунктов
Фото: Reuters
Фото: Reuters

С учетом темпов российского наступления в Донбассе интерес Москвы к выводу ВСУ с этих территорий «сводится к нулю». Об этом заявил президент Владимир Путин на совещании в командном пункте Объединенной группировки войск.

«Сегодня, судя по вашим докладам, судя по темпам, которые мы наблюдаем на линии боевого соприкосновения, наша заинтересованность в выводе украинских воинских формирований с занимаемых ими территорий фактически сводится к нулю по разным совершенно соображениям», — сказал президент (цитата по ТАСС).

Россия решит все задачи военной операции вооруженным путем, если Украина не хочет закончить все миром, подчеркнул Путин.

«Мы видим, на Западе тоже появились умные люди, которые рекомендуют киевским властям принять достойные условия завершения конфликта и предоставляют хорошие базовые условия для обеспечения безопасности Украины на длительную историческую перспективу», — добавил он.

В июне 2024 года Путин озвучил условия Москвы для прекращения огня, среди которых был вывод украинских войск с территорий республик Донбасса, Запорожской и Херсонской областей. Также Москва потребовала признания этих регионов и Крыма частью России.

Президент Украины Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции с премьер-министром Канады Марком Карни сказал, что Киев желает мира. При этом украинские власти называют вопрос территорий одной из красных линий для Киева.

Российское Минобороны периодически отчитывается о взятии новых населенных пунктов в разных регионах, в том числе в Донбассе и Запорожской области. Вечером 27 декабря президенту доложили о взятии Димитрова (украинское название — Мирноград), Артемовки и Родинского в ДНР, а также Гуляйполя и Степногорска в Запорожской области.

Авторы
Теги
Персоны
Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
Владимир Путин Донбасс Украина ВСУ мирное соглашение наступление вывод войск
Владимир Путин фото
Владимир Путин
политик, президент России
7 октября 1952 года
Владимир Зеленский фото
Владимир Зеленский
политик, президент Украины
25 января 1978 года
