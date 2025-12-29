Украинцы оценили готовность к уступкам территорий

Большинство украинцев убеждены, что конфликт с Россией можно закончить только путем переговоров. Мнение меняется по мере отдаления от линии фронта

Фото: Elise Blanchard / Getty Images

Готовность украинцев к территориальных уступкам для прекращения вооруженного конфликта с Россией зависит от региона проживания, заявил в интервью «РБК-Украина» глава социологической группы «Рейтинг» Алексей Антипович.

Чем западнее находится регион, тем больше в нем доля противников уступок в связи с удаленностью от линии фронта и сильнее распространен тезис «воевать до конца», объяснил социолог. Он указал, что жители восточных регионов более склонны принять компромисс.

«Поэтому ты уже начинаешь говорить: слушайте, ну зачем нам это все, давайте остановимся на том, что у нас есть. Эта линия существует, там небольшие действительно разницы, но тренд действительно есть, с востока на запад», — рассказал Антипович.

Две трети украинцев видят решение конфликта в дипломатии, а одна треть выступает за выход ВСУ на границы 1991 или 2022 года. Однако запрос на переговоры среди населения страны гораздо выше, чем на продолжение боевых действий, отметил эксперт.

«А когда спрашиваешь украинца: а какой реальный путь завершения конфликта — не желаемый, а реальный, — то там почти 80% говорят, что реальный путь — это только переговоры», — добавил Антипович.

Из 80% выступающих за диалог 60% — за переговоры с привлечением других государств, а 20% — за прямые переговоры с Москвой. При этом социаолог подчеркнул, что поддержка дипломатического решения конфликта не означает готовность к уступкам. На них украинцы смотрят по-разному, при этом самый болезненный вопрос — это уступка территорий.

«Но если будет предложен такой компромисс, если это будет единственно возможная конфигурация этих переговоров, тогда украинцу, который, опять же, в большинстве своем выступает за переговорный процесс, придется это принять», — добавил социолог. В целом, по словам Антиповича, украинское общество подходит к концу 2025 года с депрессией и одновременно надеждой на подписание мирного соглашения.

В ноябре 2025 года директор Института социологии НАН Украины Евгений Головаха заявил, что количество украинцев, согласных на российские условия завершения военного конфликта, выросло с 2022-го с 4% до 16%.

При этом к июню 2025 года число сторонников отказа от территорий ради мира выросло до 38%. Число противников уступок падает с 2022 года. Тогда за них выступали лишь 8% жителей Украины.

Россия выступает за завершение военного конфликта с Украиной путем устранения его «первопричин». Условиями мира президент Владимир Путин называл вывод ВСУ из ДНР, ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областей.