Политика⁠,
0

Зеленский отверг идею испытательного срока при вступлении Украины в ЕС

Зеленский заявил о готовности Украины вступить в Евросоюз только в качестве полноценного члена. Ранее еврокомиссар Марта Кос заявила о возможном «испытательном сроке» для новых государств объединения
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский (Фото: Yves Herman / Reuters)

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев согласен только на полноценное членство в Евросоюзе, а не на промежуточный или ограниченный статус. Его слова приводит ТСН.

«Если мы говорим о членстве в ЕС, то оно должно быть полностью исполнено. Мне кажется, что очень важно, чтобы у нас на одном столе были равные страны. Важно, что они разделяют схожие ценности. На мой взгляд, вы не можете быть полуактивным или получленом ЕС», — сказал Зеленский.

Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос заявила Financial Times (FT), что новым государствам — членам Евросоюза может быть назначен «испытательный срок» на несколько лет, в случае отступления от демократических принципов их могут исключать.

Еврокомиссар рассказала об идее испытательного срока для новых членов ЕС
Политика
Марта Кос

По данным FT, несколько европейских столиц выступают против того, чтобы Украина, Молдавия и Западные Балканы потенциально могли нарушить правила блока в отношении демократии, свободы СМИ и независимости судебной системы после присоединения.

Летом прошлого года ЕС начал переговоры о членстве с Украиной. Евросоюз предоставил стране статус кандидата летом 2022 года. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отмечала, что процесс присоединения будет основан на заслугах стран и никаких «коротких путей» для этого нет.

Politico со ссылкой на источники сообщало 20 октября, что страны Евросоюза и Еврокомиссия рассматривают возможность изменить правила членства в объединении, что в перспективе может ускорить вступление Украины, Молдавии и Черногории.

В докладе Еврокомиссии о прогрессе стран-кандидатов на пути к членству в объединении говорится, что переговоры о вступлении Украины в ЕС могут начаться до конца года.

Россия не возражает против вступления Украины в Евросоюз, но выступает против ее членства в НАТО.

