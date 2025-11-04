Зеленский отверг идею испытательного срока при вступлении Украины в ЕС

Зеленский заявил о готовности Украины вступить в Евросоюз только в качестве полноценного члена. Ранее еврокомиссар Марта Кос заявила о возможном «испытательном сроке» для новых государств объединения

Владимир Зеленский (Фото: Yves Herman / Reuters)

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев согласен только на полноценное членство в Евросоюзе, а не на промежуточный или ограниченный статус. Его слова приводит ТСН.

«Если мы говорим о членстве в ЕС, то оно должно быть полностью исполнено. Мне кажется, что очень важно, чтобы у нас на одном столе были равные страны. Важно, что они разделяют схожие ценности. На мой взгляд, вы не можете быть полуактивным или получленом ЕС», — сказал Зеленский.



Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос заявила Financial Times (FT), что новым государствам — членам Евросоюза может быть назначен «испытательный срок» на несколько лет, в случае отступления от демократических принципов их могут исключать.

По данным FT, несколько европейских столиц выступают против того, чтобы Украина, Молдавия и Западные Балканы потенциально могли нарушить правила блока в отношении демократии, свободы СМИ и независимости судебной системы после присоединения.

Летом прошлого года ЕС начал переговоры о членстве с Украиной. Евросоюз предоставил стране статус кандидата летом 2022 года. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отмечала, что процесс присоединения будет основан на заслугах стран и никаких «коротких путей» для этого нет.

Politico со ссылкой на источники сообщало 20 октября, что страны Евросоюза и Еврокомиссия рассматривают возможность изменить правила членства в объединении, что в перспективе может ускорить вступление Украины, Молдавии и Черногории.

В докладе Еврокомиссии о прогрессе стран-кандидатов на пути к членству в объединении говорится, что переговоры о вступлении Украины в ЕС могут начаться до конца года.

Россия не возражает против вступления Украины в Евросоюз, но выступает против ее членства в НАТО.