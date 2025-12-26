 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Мирный план по Украине⁠,
0

Axios узнал о подготовке переговоров Зеленского, Трампа и лидеров ЕС

Сюжет
Мирный план по Украине
Зеленский и Трамп созвонятся в субботу, 27 декабря, пишет Axios. В телеконференции примут участие европейские лидеры. На 28 декабря запланированы переговоры по мирному плану между украинским и американским президентами во Флориде
Дональд Трамп
Дональд Трамп (Фото: Chip Somodevilla / Getty Images)

Президенты США и Украины Дональд Трамп и Владимир Зеленский намерены провести телефонную конференцию с участием европейских лидеров в субботу, 27 декабря. Об этом сообщил Axios со ссылкой на украинского чиновника. На следующий день, 28 декабря, запланированы переговоры между Трампом и Зеленским во Флориде.

По данным источника, субботняя беседа нужна, чтобы ознакомить всех с текущим ходом переговоров. Ранее Зеленский выразил надежду, что он и Трамп смогут также «наладить контакт с европейцами» во время своей встречи в воскресенье.

Зеленский ранее заявил в интервью Axios, что большинство аспектов будущего двустороннего соглашения с США уже согласованы и закреплены в пяти документах. Возможно, будет добавлен шестой, отметил он. По ключевому вопросу гарантий безопасности президент сказал, что Украина готова к подписанию, хотя остаются некоторые технические детали.

Также он сообщил, что если финальный план из 20 пунктов потребует «очень сложного» решения по территориальному вопросу, то оптимальным путем может стать его вынесение на всенародный референдум на Украине.

Зеленский оценил готовность украинской версии мирного плана
Политика
Владимир Зеленский

Переговоры Трампа и Зеленского пройдут 28 декабря в резиденции республиканца Мар-а-Лаго во Флориде, писал Axios. До этого, 25 декабря, Зеленский провел разговор с Уиткоффом и Кушнером. «У нас есть несколько новых идей в плане форматов, встреч и, конечно же, сроков приближения реального мира», — сказал украинский лидер по итогам беседы.

20–21 декабря в Майами прошли переговоры между спецпредставителем президента России Кириллом Дмитриевым с Уиткоффом и Кушнером. Обе стороны охарактеризовали диалог как конструктивный и продуктивный. Незадолго до этого состоялся новый раунд консультаций представителей США с делегацией из Украины.

В ходе встреч стороны обсуждали мирный план из 20 пунктов, его содержание Зеленский озвучил 24 декабря. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что Кремль получил от Дмитриева наработки по мирному плану США и сейчас занимается их анализом.

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков 26 декабря заявил, что представленный Зеленским план кардинально отличается от версии, которая обсуждается на консультациях российской и американской делегаций. «Этот план радикально отличается, если это вообще можно назвать планом, от тех 27 пунктов, которые в последние недели, начиная с первых чисел декабря, мы отрабатывали в контактах с американской стороной», — сказал замглавы МИДа.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Долина согласилась выселиться из квартиры на праздниках

В Казахстане назвали причину крушения самолета AZAL

МИД призвал россиян воздержаться от поездок в Германию

КС ответил, является ли негативное отношение к военной службе причиной для отказа от нее

Экс-премьер России не увидел «другого пути» с работой WhatsApp

Конституционный суд нашел пробел в законах о наблюдателях на выборах
Авторы
Теги
Персоны
Егор Алимов
Дональд Трамп Владимир Зеленский телефонный разговор переговоры мирный план
Владимир Зеленский фото
Владимир Зеленский
политик, президент Украины
25 января 1978 года
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
Материалы по теме
МИД заявил о радикальном отличии мирного плана Украины от обсуждавшегося
Политика
Зеленский оценил готовность украинской версии мирного плана
Политика
Axios узнал о согласовании США и Украиной большинства пунктов мира
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней

Считаем дни
до Нового года

Реклама ООО “БОРК Импорт”

Лента новостей
Курс евро на 27 декабря
EUR ЦБ: 91,21 (-0,68) Инвестиции, 17:59 Курс доллара на 27 декабря
USD ЦБ: 77,69 (-0,19) Инвестиции, 17:59
Euractiv узнало дедлайн согласования Европой гарантий для Украины Политика, 21:29
Инвестиция в будущее страны: кто готовит новое поколение руководителей Стиль, 21:24
Как Москва готовит кадры для экономики будущего Отрасли, 21:23
«Цифра брокер» представил три сценария по индексу Мосбиржи в 2026 году Инвестиции, 21:15
Axios узнал о подготовке переговоров Зеленского, Трампа и лидеров ЕС Политика, 21:09
В чем золотопромышленники видят ресурс для увеличения энергомощностей Отрасли, 21:07
Психолог Асмолов: «Ключевой вопрос в развитии компании — поиск смысла» РБК и Сбер, 21:07
Определите свой тип лидерства
Это займет всего 5 минут
Пройти тест
Аксаков сообщил об обсуждении создания в России исламского банка Политика, 20:57
В Санкт-Петербурге открыли две новые станции метро Общество, 20:55
Как обустроено пространство «Столешники Хаус» в особняке в центре Москвы Стиль, 20:55
20 видов спорта у дома: чем интересен квартал СОЮЗ у ВДНХ Недвижимость, 20:52
Функциональность и осмысленность: что такое новая загородная роскошь РБК и Папушево Парк, 20:50
Действующий олимпийский чемпион по прыжкам с трамплина завершил карьеру Спорт, 20:48
Почему управление доступом становится новым трендом в кибербезопасности Отрасли, 20:45