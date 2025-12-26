Axios узнал о подготовке переговоров Зеленского, Трампа и лидеров ЕС

Зеленский и Трамп созвонятся в субботу, 27 декабря, пишет Axios. В телеконференции примут участие европейские лидеры. На 28 декабря запланированы переговоры по мирному плану между украинским и американским президентами во Флориде

Дональд Трамп (Фото: Chip Somodevilla / Getty Images)

Президенты США и Украины Дональд Трамп и Владимир Зеленский намерены провести телефонную конференцию с участием европейских лидеров в субботу, 27 декабря. Об этом сообщил Axios со ссылкой на украинского чиновника. На следующий день, 28 декабря, запланированы переговоры между Трампом и Зеленским во Флориде.

По данным источника, субботняя беседа нужна, чтобы ознакомить всех с текущим ходом переговоров. Ранее Зеленский выразил надежду, что он и Трамп смогут также «наладить контакт с европейцами» во время своей встречи в воскресенье.

Зеленский ранее заявил в интервью Axios, что большинство аспектов будущего двустороннего соглашения с США уже согласованы и закреплены в пяти документах. Возможно, будет добавлен шестой, отметил он. По ключевому вопросу гарантий безопасности президент сказал, что Украина готова к подписанию, хотя остаются некоторые технические детали.

Также он сообщил, что если финальный план из 20 пунктов потребует «очень сложного» решения по территориальному вопросу, то оптимальным путем может стать его вынесение на всенародный референдум на Украине.

Переговоры Трампа и Зеленского пройдут 28 декабря в резиденции республиканца Мар-а-Лаго во Флориде, писал Axios. До этого, 25 декабря, Зеленский провел разговор с Уиткоффом и Кушнером. «У нас есть несколько новых идей в плане форматов, встреч и, конечно же, сроков приближения реального мира», — сказал украинский лидер по итогам беседы.

20–21 декабря в Майами прошли переговоры между спецпредставителем президента России Кириллом Дмитриевым с Уиткоффом и Кушнером. Обе стороны охарактеризовали диалог как конструктивный и продуктивный. Незадолго до этого состоялся новый раунд консультаций представителей США с делегацией из Украины.

В ходе встреч стороны обсуждали мирный план из 20 пунктов, его содержание Зеленский озвучил 24 декабря. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что Кремль получил от Дмитриева наработки по мирному плану США и сейчас занимается их анализом.

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков 26 декабря заявил, что представленный Зеленским план кардинально отличается от версии, которая обсуждается на консультациях российской и американской делегаций. «Этот план радикально отличается, если это вообще можно назвать планом, от тех 27 пунктов, которые в последние недели, начиная с первых чисел декабря, мы отрабатывали в контактах с американской стороной», — сказал замглавы МИДа.