Губернатор Севастополя сообщил о семи сбитых беспилотниках

Объекты в Севастополе и его акватории не пострадали, уточнил губернатор. Севастополь дважды за сутки атаковали дроны

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Силы ПВО и Черноморского флота сбили семь беспилотников в районе Севастополя, сообщил губернатор Михаил Развожаев в своем телеграм-канале.

Он отметил, что все дроны были сбиты над морем, никакие объекты в городе и его акватории не пострадали.

«Украинские ЦИПсОшники пытаются выдавать эту неудавшуюся атаку за очередную «перемогу». Пишут, что в городе взрывы и просят скидывать им подтверждения. Подтверждаем — ничего вам никто не скинет, в городе-герое все спокойно», — написал Развожаев.

Об уничтожении одного беспилотника глава Севастополя сообщил ночью. Позже один дрон уничтожили по направлению к аэродрому Бельбек. В 11:55 мск Развожаев заявил о трех сбитых БПЛА. По данным телеграм-канала «Чп | Севастополь», звуки взрыва были слышны в разных частях города. Там же опубликовали фотографии, на которых виден след в небе, появляющийся, в частности, после работы ПВО.

В январе система противовоздушной обороны работала над Севастополем уже несколько раз. 10 января это было связано с тренировкой военных. 7 января беспилотник сбили над Северным молом, 4 января два дрона уничтожили в районе Бельбека, 2 января — столько же над морем.

Город неоднократно подвергался атакам и в прошлом году. Одна из самых масштабных произошла 29 октября, ей подверглись суда Черноморского флота и гражданские корабли. В атаке были задействованы девять дронов и семь автономных морских беспилотников, для их уничтожения использовали корабельное оружие и морскую авиацию. Повреждения получили боносетевое заграждение и одно судно.

После атаки, произошедшей в День ВМФ России 31 июля, в городе ввели желтый уровень опасности, который неоднократно продлевали. Кроме того, с 19 октября в Севастополе и еще семи приграничных регионах действует режим «среднего реагирования». Он предусматривает усиление охраны общественного порядка, особый режим работы гособъектов, объектов связи, транспорта и типографий, ограничения на въезд и выезд людей, а также досмотры автотранспорта.