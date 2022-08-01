Власти Севастополя объяснили введение желтого уровня опасности
Севастополь теперь является прифронтовым городом, поэтому в нем ввели желтый уровень террористической опасности, заявил губернатор региона Михаил Развожаев на аппаратном совещании. Его слова приводит пресс-служба правительства Севастополя.
«Желтый уровень опасности требует дополнительной мобилизации всех служб. Это касается прежде всего и объектов транспорта, строительства. Соответствующие рекомендации по безопасности должны соблюдаться во всех сферах», — сказал Развожаев.
Он отметил, что к данной работе надо относиться «очень серьезно», проводить инструктажи и делать обходы.
«Все должны понимать, что Севастополь, по сути, прифронтовой город, и каждый должен ответственно подойти к работе по безопасности», — добавил глава региона, указав, что будет лично контролировать выполнение всех работ.
Желтый уровень террористической опасности ввели в Севастополе после атаки на штаб Черноморского флота утром 31 июля, в День Военно-морского флота России. По словам Развожаева, около 6:00 на территории штаба случился взрыв после удара беспилотника, пострадали шесть человек. Мероприятия, посвященные дню ВМФ, решили отменить, а жителям Севастополя рекомендовали оставаться дома.
В Следственном комитете указали, что в штабе частично разрушена стена, повреждены окна и фасады. В пресс-службе Черноморского флота сообщили, что для атаки использовался самодельный беспилотник с маломощным взрывным устройством.
Председатель Государственного совета Крыма Владимир Константинов заявил, что Украина, совершив атаку по штабу флота, показала переход к тактике «откровенного терроризма». Сенаторы от Крыма Сергей Цеков и Ольга Ковитиди допустили, что атака произошла не с территории Украины. «Велика вероятность, что это было совершено с территории Крыма или конкретно Севастополя, потому что это самодельный беспилотник, вряд ли он прилетел с территории Украины», — сказал Цеков РБК.
СК возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 30 и пп. «а», «е» 105 УК (покушение на убийство двух или более лиц общеопасным способом).