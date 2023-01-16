Рогов сообщил о сбитом ПВО беспилотнике в Севастополе
В Севастополе, по предварительным данным, средства противовоздушной обороны сбили беспилотник, сообщил в своем телеграм-канале член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
По данным телеграм-канала «Чп | Севастополь», звуки взрыва были слышны в разных частях города. Там же опубликовали фотографии, на которых виден след в небе, появляющийся, в частности, после работы ПВО.
В январе над Севастополем уже несколько раз работала система ПВО.7 января беспилотник сбили над Северным молом, сообщал губернатор города Михаил Развожаев в своем телеграм-канале. Тремя днями ранее два дрона были уничтожены в районе Бельбека. Столько же были сбиты над морем 2 января.
Первая атака беспилотников на город за время спецоперации произошла 31 июля. Тогда самодельный дрон с маломощным взрывным устройством ударил по штабу Черноморского флота, пострадали пять человек.
Наиболее крупной считается атака, произошедшая 29 октября. Тогда беспилотники пытались ударить по кораблям Черноморского флота. Все дроны были уничтожены, пострадавших и повреждений гражданской инфраструктуры нет, заявил Развожаев.
Минобороны назвало произошедшее терактом и указало, что атака была организована «при участии специалистов Великобритании». В ней были задействованы девять беспилотников и семь автономных морских беспилотных аппаратов. Незначительные повреждения получили морской тральщик «Иван Голубец» и боносетевое заграждение.