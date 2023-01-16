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Рогов сообщил о сбитом ПВО беспилотнике в Севастополе

Владимир Рогов: предварительно, средства ПВО в Севастополе сбили беспилотник
Ранее в январе в городе уже трижды сбивали беспилотники
Фото: Алексей Иванов / ТВ Звезда / Global Look Press
Фото: Алексей Иванов / ТВ Звезда / Global Look Press

В Севастополе, по предварительным данным, средства противовоздушной обороны сбили беспилотник, сообщил в своем телеграм-канале член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

По данным телеграм-канала «Чп | Севастополь», звуки взрыва были слышны в разных частях города. Там же опубликовали фотографии, на которых виден след в небе, появляющийся, в частности, после работы ПВО.

В январе над Севастополем уже несколько раз работала система ПВО.7 января беспилотник сбили над Северным молом, сообщал губернатор города Михаил Развожаев в своем телеграм-канале. Тремя днями ранее два дрона были уничтожены в районе Бельбека. Столько же были сбиты над морем 2 января.

Первая атака беспилотников на город за время спецоперации произошла 31 июля. Тогда самодельный дрон с маломощным взрывным устройством ударил по штабу Черноморского флота, пострадали пять человек.

Рогов сообщил о сбитом ПВО беспилотнике в Севастополе
Рогов сообщил о сбитом ПВО беспилотнике в Севастополе


Наиболее крупной считается атака, произошедшая 29 октября. Тогда беспилотники пытались ударить по кораблям Черноморского флота. Все дроны были уничтожены, пострадавших и повреждений гражданской инфраструктуры нет, заявил Развожаев.

Минобороны назвало произошедшее терактом и указало, что атака была организована «при участии специалистов Великобритании». В ней были задействованы девять беспилотников и семь автономных морских беспилотных аппаратов. Незначительные повреждения получили морской тральщик «Иван Голубец» и боносетевое заграждение.

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