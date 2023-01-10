Развожаев объяснил громкие звуки в Севастополе тренировкой расчетов ПВО

Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости

Громкие звуки в Севастополе связаны с тренировкой расчетов комплексов противовоздушной обороны. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев в своем телеграм-канале.

«У наших военных сегодня тренировка расчетов комплексов ПВО: идет работа по учебным мишеням», — заявил Развожаев. Он уточнил, что «в городе все спокойно».

Севастополь после начала российской спецоперации на Украине не раз подвергался атакам. Ночью 7 января Развожаев сообщал о работе ПВО и сбитом беспилотнике над Северным молом в Севастополе, заявив, что «даже святой праздник Рождество» для украинцев не считается поводом остановить «попытки атаковать наш город-герой». Утром 4 января губернатор сообщал, что ПВО сбила два дрона над морем в районе Бельбека.

Одна из самых масштабных атак произошла 29 октября — ей подверглись корабли Черноморского флота и гражданские суда. В Минобороны заявили, что ее организовал Киев при помощи британских специалистов. В атаке были задействованы девять беспилотников и семь автономных морских дронов, для их уничтожения использовали корабельное оружие и морскую авиацию, сообщали в Минобороны. Повреждения получили боносетевое заграждение и одно судно.

С 31 июля в Севастополе действует желтый уровень террористической опасности, а с 19 октября в соответствии с указом президента Владимира Путина — режим среднего уровня реагирования. Он предусматривает усиление охраны общественного порядка, особый режим работы объектов транспорта, коммуникаций, связи и энергетики.