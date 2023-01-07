Развожаев сообщил о сбитом беспилотнике над Севастополем

После начала спецоперации власти Севастополя неоднократно сообщали о работе ПВО и сбитых дронах. Последний раз два БПЛА были сбиты 4 января над морем в районе Бельбека

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Российские системы противовоздушной обороны сбили беспилотный летательный аппарат над Северным молом в Севастополе, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем телеграм-канале.

«Даже святой праздник Рождество для этих нелюдей не повод остановить свои попытки атаковать наш Город-Герой», — написал он.

Севастополь после начала российской спецоперации на Украине не раз подвергался атакам. Утром 4 января Развожаев сообщил, что системы ПВО сбили два беспилотника над морем в районе Бельбека. Вечером 2 января также были сбиты два дрона.

Одна из самых масштабных атак произошла 29 октября, ей подверглись суда Черноморского флота и гражданские корабли. В Минобороны заявили, что ее организовал Киев при помощи британских специалистов. В атаке были задействованы девять дронов и семь автономных морских беспилотников, для их уничтожения использовали корабельное оружие и морскую авиацию. Повреждения получили боносетевое заграждение и одно судно.

В Севастополе с 31 июля действует желтый уровень террористической опасности, а с 19 октября в соответствии с указом президента России Владимира Путина — режим среднего уровня реагирования. Последний предусматривает усиление охраны общественного порядка, особый режим въезда и выезда, работы объектов транспорта, коммуникаций, связи и энергетики, досмотр автомобилей и другие меры.

Вечером 5 января Путин поручил ввести режим прекращения огня на всей территории боевого соприкосновения на Украине на 36 часов — с 12:00 6 января до 24:00 7 января. «Исходя из того, что в районах боевых действий проживает большое количество граждан, исповедующих православие, призываем украинскую сторону объявить режим прекращения огня», — говорится в указаниях российского президента.

Глава Украины Владимир Зеленский заявил, что предложенное Россией перемирие на Рождество является «прикрытием», призванным помочь передвинуть ближе к украинским позициям технику, боеприпасы и мобилизованных. 6 января в Минобороны России cообщили, что, «несмотря на соблюдение <...> российской группировкой войск режима прекращения огня, киевский режим продолжил артиллерийские обстрелы населенных пунктов и позиций российских войск».