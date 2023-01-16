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Губернатор Севастополя сообщил о второй атаке дронов за сутки

Глава Севастополя Развожаев сообщил о второй за сутки атаке беспилотников
Дрон сбили над морем в районе аэродрома Бельбек. Еще одна атака беспилотника была предпринята в ночь на 16 января
Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости

В Севастополе системы ПВО сбили три беспилотника над морем, сообщил губернатор Михаил Развожаев.

Один из дронов сбили по направлению к аэродрому Бельбек на северо-западе города. «Наши силы и средства ПВО продолжают отбивать атаку», — рассказал губернатор.

Это уже вторая атака дронов за сутки, о которой говорит глава города: еще один аппарат был сбит над бухтой в ночь на 16 января. Развожаев не уточнил, есть ли пострадавшие или разрушения.

В предыдущий раз система противовоздушной обороны в городе работала 10 января: по словам губернатора, в этот день проходила тренировка расчетов комплексов ПВО. За три дня до этого беспилотник сбили над Северным молом. 4 января два дрона были уничтожены в районе Бельбека, 2 января — еще столько же над морем.

Город неоднократно подвергался атакам и в прошлом году, после начала военной операции на Украине. После одной из них, произошедшей 31 июля, в День ВМФ России, в Севастополе ввели желтый уровень опасности, который неоднократно продлевали.

С 19 октября в Севастополе и еще семи приграничных регионах действует режим «среднего реагирования». Он предусматривает усиление охраны общественного порядка, особый режим работы гособъектов, объектов связи, транспорта и типографий, ограничения на въезд и выезд людей, а также досмотры автотранспорта.

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