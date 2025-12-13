 Перейти к основному контенту
Мирный план по Украине⁠,
В ЕС сочли «абсолютно невозможным» членство Украины к 2027 году

Мирный план по Украине

Вступление Украины в Евросоюз к 2027 году, как того предполагает обновленный мирный план США, «абсолютно невозможно», сообщили Reuters несколько европейских чиновников и дипломатов.

Европейский дипломат, знакомый с планом, заявил, что добиться присоединения Украины к евроблоку в установленные сроки будет «чрезвычайно сложно» и неизвестно, поддержит ли это руководство ЕС.

«Европейская перспектива Украины ясна, и это реалистичная перспектива», — сказал в комментарии агентству французский чиновник. — Это то, к чему мы стремимся, и европейцы и украинцы должны договориться о том, как действовать дальше».

О том, что в обновленном мирном плане США есть положение о вступлении Украины в Евросоюз в 2027 году, на этой неделе написала The Washington Post. Financial Times со ссылкой на источники сообщила, что для реализации этого Евросоюзу придется пересмотреть процедуру вступления в блок.

Материал дополняется.

