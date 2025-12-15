Кремль ответил на слова Зеленского о готовности отказаться от НАТО

Москва считает вопрос о членстве Украины в НАТО одним из «краеугольных», он не может обсуждаться публично, заявил Песков. Зеленский накануне сообщил о готовности Киева отказаться от блока в обмен на получение гарантий безопасности

Дмитрий Песков (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Вопрос о потенциальном членстве Украины в НАТО — один из наиболее важных, он не будет обсуждаться публично. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Естественно, этот вопрос один из краеугольных, и, конечно же, он подлежит особенному обсуждению на фоне остальных. Но в этом и заключается переговорный процесс, который мы не хотим вести в мегафонном формате», — сказал Песков.

Его попросили прокомментировать слова президента Украины Владимира Зеленского о готовности к отказу от стремления в НАТО при определенных условиях, а именно — получении гарантий безопасности.

Об этом глава государства заявил накануне перед переговорами с американской делегацией. По его мнению, эти гарантии должны быть схожи с обязательствами, которые предусмотрены в ст. 5 НАТО о коллективной обороне — согласно этой статье, нападение на любого члена блока рассматривается как нападение на весь альянс.

Российские власти требуют от Украины, среди прочего, отказаться от намерения вступить в НАТО. Нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус для Киева входит в число условий мирного урегулирования, которые в июне 2024 года озвучил президент Владимир Путин. Стремление Украины в блок Кремль называл одной из причин начала военной операции.

Украина подала заявку на ускоренное вступление в НАТО в 2022 году. В начале декабря 2025 года генеральный секретарь НАТО Марк Рютте сообщил об отсутствии единого мнения среди членов альянса по этому вопросу. При этом, по информации Axios, мирный план по Украине, который обсуждают с ноября, содержит дополнительное рамочное соглашение, основанное на принципах 5-й статьи устава НАТО о коллективной обороне. О том, что в документе из 20 пунктов Киеву обещают соответствующие гарантии, писало также «Зеркало недели».

13 декабря Axios со ссылкой на высокопоставленного представителя США сообщил, что американская администрация готова предоставить Украине запрашиваемые гарантии безопасности. Помимо этого текущее предложение администрации США предполагает сохранение за Украиной 80% ее территории и помощь в восстановлении, рассказал порталу чиновник. Эти условия обсудят 15 декабря в Берлине на встрече посланников американского президента Дональда Трампа и украинской делегации.

При этом, по оценке экспертов по безопасности, которых опросил Reuters, предложение Украины отказаться от вступления НАТО может и не оказать существенного влияния на ход мирных переговоров. Это связано с тем, что союзники Киева могут найти и другие способы обеспечить безопасность страны, пояснили специалисты.