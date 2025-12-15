 Перейти к основному контенту
Война санкций⁠,
0

ЕС впервые ввел санкции против гражданина США в рамках мер против России

Сюжет
Война санкций
Джон Марк Дуган прежде был помощником шерифа Флориды. В 2016-м он запросил убежище в России
Джон&nbsp;Марк&nbsp;Дуган
Джон Марк Дуган (Фото: Ruphotog / Wikipedia)

ЕС впервые ввел санкции против гражданина США — бывшего помощника шерифа Флориды Джона Марка Дугана. Это следует из решения, опубликованного в официальном журнале Европейского союза.

Дуган в 2016 году попросил политического убежища в России. Причиной введения санкций названа поддержка им действий России на Украине.

В сообщении утверждается, что у Дугана два гражданства — российское и американское.

Джон Марк Дуган — бывший морпех и офицер полиции США. В 2016 году он попросил политическое убежище в России после преследования со стороны ФБР.

В России Дуган занимается журналистикой. По состоянию на 2023 год он работал военным корреспондентом в Донбассе. Дуган давал интервью российским СМИ, в которых желал военным успехов и поддерживал боевые действия.

ЕС согласовал санкции против движения русофилов и организаторов «Валдая»
Политика
Фото:Carl Court / Getty Images

15 декабря главы МИД стран Евросоюза одобрили новые ограничительные меры против 14 физлиц и компаний в рамках антироссийских санкций. В перечень попали в том числе декан факультета международных отношений МГИМО Андрей Сушенцов и замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов, а также гендиректор Российского совета по международным делам, программный директор клуба «Валдай» Иван Тимофеев.

Кроме граждан США и России в список попал также бывший полковник швейцарской армии, специалист по разведке и терроризму Жак Бод. В обосновании санкций указано, что он «является постоянным гостем пророссийских теле- и радиопрограмм», а также «распространяет теории заговора, например обвиняя Украину в организации собственного вторжения с целью вступления в НАТО».

Российские власти называют западные санкции незаконными.

Авторы
Теги
Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина, Дарья Лебедева Дарья Лебедева
санкции ЕС Евросоюз США

