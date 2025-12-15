Кая Каллас призвала оценить гарантии безопасности для Киева при отказе от НАТО

ЕС призвал не допустить «просто обещаний» при отказе Украины от НАТО

Кая Каллас (Фото: Omar Havana / Reuters)

Евросоюз должен подумать о гарантиях безопасности для Украины, если Киев действительно готов отказаться от присоединения к НАТО, заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас.

«Если это не подлежит больше обсуждению и об этом не идет речь, значит нам нужно посмотреть, какие гарантии безопасности являются осязаемыми. Это не должны быть, ну вы понимаете, просто бумаги и обещания», — сказала Каллас перед началом заседания глав МИД стран Евросоюза.

По ее мнению, гарантии должны включать в себя «реальные войска, реальные возможности, чтобы Украина была в состоянии защитить себя».

Отказ от стремления Украины в НАТО упомянул накануне вечером украинский президент Владимир Зеленский. «Мы говорим о двусторонних гарантиях безопасности между Украиной и Соединенными Штатами — а именно гарантиях, подобных ст. 5... а также о гарантиях безопасности для нас от наших европейских партнеров и от других стран, таких как Канада, Япония и другие», — сказал он. Украинский лидер предупредил, что мирный план «не будет таким, который всем понравится», в нем содержится много компромиссов.

Axios сообщил о готовности США предоставить Украине гарантии безопасности, которые будут основываться на ст. 5 Североатлантического договора.

Российские власти требуют от Украины, среди прочего, отказаться от намерения вступить в НАТО для мирного урегулирования.

Материал дополняется