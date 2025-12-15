 Перейти к основному контенту
Мирный план по Украине⁠,
0

ЕС призвал не допустить «просто обещаний» при отказе Украины от НАТО

Кая Каллас призвала оценить гарантии безопасности для Киева при отказе от НАТО
Сюжет
Мирный план по Украине
Кая Каллас
Кая Каллас (Фото: Omar Havana / Reuters)

Евросоюз должен подумать о гарантиях безопасности для Украины, если Киев действительно готов отказаться от присоединения к НАТО, заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас.

«Если это не подлежит больше обсуждению и об этом не идет речь, значит нам нужно посмотреть, какие гарантии безопасности являются осязаемыми. Это не должны быть, ну вы понимаете, просто бумаги и обещания», — сказала Каллас перед началом заседания глав МИД стран Евросоюза.

По ее мнению, гарантии должны включать в себя «реальные войска, реальные возможности, чтобы Украина была в состоянии защитить себя».

Reuters рассказал, как отказ Украины от НАТО скажется на переговорах
Политика
Фото:Andrew Harnik / Getty Images

Отказ от стремления Украины в НАТО упомянул накануне вечером украинский президент Владимир Зеленский. «Мы говорим о двусторонних гарантиях безопасности между Украиной и Соединенными Штатами — а именно гарантиях, подобных ст. 5... а также о гарантиях безопасности для нас от наших европейских партнеров и от других стран, таких как Канада, Япония и другие», — сказал он. Украинский лидер предупредил, что мирный план «не будет таким, который всем понравится», в нем содержится много компромиссов.

Axios сообщил о готовности США предоставить Украине гарантии безопасности, которые будут основываться на ст. 5 Североатлантического договора.

Российские власти требуют от Украины, среди прочего, отказаться от намерения вступить в НАТО для мирного урегулирования.

Материал дополняется

Украина Кая Каллас Евросоюз НАТО
Кая Каллас фото
Кая Каллас
политик, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности
18 июня 1977 года

