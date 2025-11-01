Насколько вероятна военная интервенция США в Венесуэлу

Администрация США уже выбрала цели для ударов по Венесуэле, сообщают американские СМИ. Дональд Трамп говорит, что пока ничего не решил. Насколько вероятен сценарий прямого столкновения, разбирался РБК

Обучение гражданского населения обращению с оружием для защиты страны в случае нападения США, Ла-Гуайра, Венесуэла, 16 октября 2025 года (Фото: Jesus Vargas / dpa / Global Look Press)

Первой о планах США нанести удары по военным целям в Венесуэле сообщила 30 октября The Wall Street Journal. По ее данным, администрация президента Дональда Трампа определила военные объекты, аэропорты и порты Венесуэлы, которые могут быть связаны с наркотрафиком и поэтому атакованы. При этом на момент публикации Трамп еще не принял окончательного решения по данному вопросу, утверждали собеседники издания.

На следующий день Miami Herald выяснила, что Белый дом одобрил проведение операции. Позднее эту информацию The New York Post подтвердил источник в Белом доме: «[Президент Венесуэлы Николас] Мадуро уходит в прошлое, и наступает заря свободной и процветающей Венесуэлы. Уже через несколько дней о нем будут говорить в прошедшем времени, [а его действия] рассудит история».

Сам Трамп, впрочем, заявил 31 октября, что пока ничего не решил. Госсекретарь США Марко Рубио, комментируя публикацию Miami Herald в соцсети X, написал: «Ваши «источники», утверждающие, что они «знают о ситуации», обманом заставили вас написать фейк». При этом именно Рубио, по данным The New York Times, является наиболее ярым сторонником военной интервенции, окончательной целью которой является свержение Мадуро.

Как США и Венесуэла оказались на грани военного конфликта

Напряженность в Карибском регионе резко возросла этой осенью после серии ракетных ударов США, нанесенных по судам, которые, по утверждению администрации Трампа, используются венесуэльскими и колумбийскими наркокартелями для контрабанды запрещенных веществ. С начала сентября было проведено по меньшей мере 13 подобных операций в международных водах Карибского моря и восточной части Тихого океана, в результате погибли не менее 60 человек. Американский президент объяснил действия военных «войной» с преступными группировками.

20 января 2025 года, сразу после возвращения в Белый дом, Дональд Трамп дал Госдепартаменту США указание приравнять наркокартели к террористическим организациям. В конце февраля ведомство внесло венесуэльскую Tren de Aragua, сальвадорскую MS-13, мексиканский Cártel de Sinaloa и другие преступные сообщества в соответствующий перечень. В первый срок Трампа США обвинили Николаса Мадуро в наркотерроризме и сговоре с целью ввоза кокаина, объявив вознаграждение в размере $15 млн, а затем $25 млн за информацию, которая может привести к его аресту. 7 августа 2025 года США увеличили сумму вознаграждения до $50 млн.

Также стало известно, что Трамп в начале августа подписал секретную директиву, позволяющую Пентагону применять военную силу против латиноамериканских наркокартелей. Вскоре после этого США направили к берегам Венесуэлы семь кораблей (личный состав — 4,5 тыс. человек), включая три эсминца с управляемыми ракетами и по меньшей мере одну ударную подводную лодку. «Президент готов использовать все возможности американской власти, чтобы остановить приток наркотиков в нашу страну и привлечь виновных к ответственности», — заявила тогда пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт. В ответ Мадуро объявил мобилизацию в Боливарианскую национальную полицию.

В период президентства Джо Байдена США пытались выступать медиатором в диалоге официального Каракаса с оппозицией, но после возвращения Трампа этому пришел конец: республиканец не признал победу Мадуро на выборах в 2024-м и назвал избранным главой страны представителя оппозиции Эдмундо Гонсалеса. Власти Венесуэлы утверждали, что в 2020 году американская диверсионно-террористическая группа пыталась свергнуть Мадуро во взаимодействии с местной оппозицией.

2 сентября США нанесли первый удар по судну в Карибском море, кадры операции опубликовал сам Трамп. По его словам, американские военные ликвидировали 11 членов группировки Tren de Aragua. О последующих американских операциях общественность также информировал либо Трамп, либо министр обороны Пит Хегсет.

Президент США заявлял, что атакованные судна перевозили фентанил — синтетический опиоид, передозировка которым стала в последнее время основной причиной смерти американцев в возрасте от 18 до 45 лет. Однако производством этого наркотика в основном занимаются мексиканские картели, используя прекурсоры из Китая (в связи с чем Трамп ввел пошлины против КНР и Мексики). Венесуэла настаивает на том, что США выдвигают все эти обвинения «без каких-либо доказательств».

29 сентября Мадуро подписал указ, который дает ему и армии расширенные полномочия в случае «военной угрозы», касающиеся вопросов мобилизации и контроля над критической инфраструктурой. Республика также попросила вмешаться в ситуацию Совет Безопасности ООН.

В свою очередь, Пентагон 11 октября объявил о создании специального подразделения по борьбе с наркокартелями в Латинской Америке, а 16 октября Трамп сообщил, что разрешил Центральному разведывательному управлению (ЦРУ) проводить тайные операции в Венесуэле. К середине месяца численность военного контингента США у берегов Венесуэлы достигла 10 тыс. человек.

В середине октября Каракас принял также решение о переброске войск на Карибское побережье. Мадуро заявил, что будет мобилизовано около 1 млн ополченцев. Посол Венесуэлы в России Хесус Рафаэль Саласар Веласкес заявил на брифинге 14 октября, что Вашингтон использует борьбу с наркотрафиком как предлог для вторжения в страну. Высокопоставленные американские чиновники также допустили в беседе с журналистами The Washington Post, что истинной целью операции в Карибском бассейне является смена режима в Венесуэле.

Главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев заявил РБК, что вероятность американских ударов по Венесуэле крайне высока и ситуация может начать обостряться уже в ближайшие несколько дней. По его оценке, возможны два сценария. В первом США попытаются сначала дестабилизировать внутриполитическую обстановку в Венесуэле — в том числе с привлечением сил ЦРУ. После начала беспорядков Соединенные Штаты перейдут к открытому военному вмешательству, которое будет включать удары по военным объектам, высадку десанта, морскую блокаду, постоянное воздушное патрулирование.

Второй сценарий предполагает, что сперва США нанесут воздушные удары по Венесуэле — в расчете на то, что они спровоцируют антиправительственные протесты. «В Латинской Америке есть недоверие к США, там могут посчитать, что американцы лишь на словах поддержат выступающих, а потом «кинут» по тем или иным соображениям. Может быть, чтобы избежать этого, администрация США и решит сначала нанести удары», — предположил Васильев. По его мнению, потенциальная эскалация будет иметь большое внутриполитическое значение для Трампа: в США крупная латиноамериканская диаспора, и многие ее представители настроены против левых правительств Венесуэлы, Кубы и Никарагуа. «Если же администрация США и дальше будет тянуть, то Мадуро и, может быть, какие-то другие силы перегруппируются и дадут явно понять, что Трамп всего лишь блефует», — отметил он.

Может ли Россия оказать военную помощь Венесуэле

Вечером 31 октября The Washington Post со ссылкой на конфиденциальные документы администрации США также сообщила, что Мадуро обратился к России с просьбой о военной помощи в связи с наращиванием американских сил в Карибском регионе. Соответствующее письмо венесуэльский лидер направил на имя российского президента Владимира Путина, утверждает издание. В частности, Каракас запросил содействие в укреплении противовоздушной обороны, в том числе посредством ремонта нескольких самолетов Су-20МК2, которые ранее Венесуэла закупила у России. Помимо помощи в ремонте авиадвигателей и радаров, Мадуро просит ракеты и логистическую поддержку.

РБК обратился за комментарием к пресс-секретарю президента Дмитрию Пескову и направил запрос в посольство Венесуэлы в России.

Венесуэла закупила у России порядка 24 самолетов Су-30МК2 еще в 2006 году; сумма сделки оценивалась приблизительно в $2,2 млрд. Техника была поставлена через два года.

При этом 27 октября Владимир Путин подписал закон о ратификации договора о стратегическом партнерстве между Россией и Венесуэлой. Он предполагает развитие сотрудничества двух стран в гуманитарной, финансовой и энергетической сферах. Согласно ст. 14 договора, стороны намерены также совершенствовать связи в сфере обороны — «в областях, представляющих взаимный интерес, рассматривая их в качестве важной составляющей поддержания региональной и глобальной безопасности». В договоре отмечается, что Россия и Венесуэла осуществляют военно-техническое сотрудничество «в интересах укрепления обороноспособности и обеспечения безопасности двух стран» в рамках исполнения действующих соглашений и контрактов, а также содействуют заключению новых договоренностей.

Заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил РБК, что Россия не станет вмешиваться непосредственно в американо-венесуэльский военный конфликт, но готова в соответствии с договором оказать помощь Каракасу. Сенатор, кроме того, отметил, что в договоре о стратегическом сотрудничестве между Россией и Венесуэлой могут быть и какие-то закрытые положения, касающиеся военных связей. «Поэтому комментировать это было бы некорректно. В любом случае, я думаю, что мы не останемся в стороне и будем оказывать помощь Венесуэле в том или ином виде», — пояснил Джабаров.

Ранее посол Венесуэлы в Москве Хесус Рафаэль Саласар Веласкес, отвечая на вопрос РБК о намерении Каракаса запросить помощь Москвы, заявил, что страны ведут диалог по всем направлениям. «У нас есть контакты по всем направлениям сотрудничества нашей страны. Все каналы связи у нас открыты», — добавил дипломат в ответ на вопрос, осуществляется ли обсуждение поддержки по линии оборонных ведомств.

Мадуро 23 октября заявил, что Венесуэла развернула тысячи российских переносных зенитных ракетных комплексов на стратегически важных участках ПВО. «Все вооруженные силы мира знают мощь «Иглы-С», а у Венесуэлы их более 5 тыс.», — добавил он, выступая в эфире государственного венесуэльского телевидения (Venezolana de Televisión, VTV).

Ведущий научный сотрудник Центра политических исследований Института Латинской Америки РАН Андрей Пятаков отмечает, что у Венесуэлы довольно мощная оборона. «Если сравнивать соотношение военного потенциала Венесуэлы и актуальной мобилизованной в акватории Карибского моря ударной военной группы США, то можно сказать, что по некоторым категориям они практически равны. В том числе у них примерно равное соотношение по самолетам. При этом около 40% оружия, которым располагает Венесуэла, российское», — заявил эксперт РБК. По его словам, стоит также учитывать, что в настоящее время публикуются довольно противоречивые характеристики венесуэльских вооруженных сил. «Официально принято, что в составе ВС Венесуэлы 123 тыс. бойцов. Однако в прошлом году НКО, которая изучает состояние обороны Латинской Америки, выпустила доклад, согласно которому речь может идти о 400 тыс. Из этого можно сделать вывод, что ВС Венесуэлы — это некий черный ящик», — отмечает эксперт.

По мнению Пятакова, договор о стратегическом сотрудничестве России и Венесуэлы содержит довольно обтекаемые формулировки по части военного взаимодействия. «Это более мягкий вариант по сравнению с договором между Россией и КНДР, в который включен своего рода аналог ст. 5 Североатлантического договора — в случае нападения на одну страну другая рассматривает это как угрозу себе. В случае с Венесуэлой таких жестких обязательств нет. Тут речь идет скорее о намерениях», — говорит он.

По оценкам Пятакова, потенциала Венесуэлы достаточно, чтобы сдержать первые несколько ударов США, если они все-таки произойдут. «Эскалация в регионе шла по нарастающей. Сейчас уже пройдена точка невозврата, на мой взгляд. Напомню, что в свой первый срок Трамп обещал отправить эскадру в сторону КНДР, что тоже привлекло мировое внимание, а затем он отказался от этого шага. Но тогда речь шла о ядерной державе. Сейчас же в случае разворота лично Трампа США будут ждать серьезные имиджевые потери», — отмечает эксперт.

Что касается военной помощи Венесуэле со стороны России, то, как отмечает Пятаков, Москва находится «в стесненных обстоятельствах». По его мнению, скорее всего, Каракас в настоящее время может рассчитывать на консультативную помощь, поскольку все ранее поставленное вооружение требует ремонта и технического обслуживания.