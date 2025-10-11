 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Венесуэла попросила СБ ООН о помощи на фоне агрессии США

Венесуэла попросила Совет безопасности ООН вмешаться в ситуацию с США, заявил постпред страны при ООН Самуэль Монкада во время заседания, передает CNN Espanol.

Совбез ООН собрался на заседание по просьбе Каракаса, который предположил возможность «вооруженной атаки» со стороны США «в самое ближайшее время».

Монкада на заседании подчеркнул, что Венесуэла «пришла сегодня сюда, чтобы потребовать от правительства США соблюдения своих международных обязательств». Спикер предложил СБ ООН три меры для контроля ситуации между двумя странами:

  • признать наличие угрозы международному миру и безопасности в связи с текущей военной эскалацией со стороны США в Карибском регионе;
  • принять необходимые меры, чтобы не допустить дальнейшего ухудшения ситуации на месте;
  • принять резолюцию Совета Безопасности, в которой все его члены, включая США, обязуются уважать суверенитет.

Небензя заявил, что США пытаются сменить режим в Венесуэле
Политика
Василий Небензя

Временный представитель США при ООН Джон Келли, заявил на заседании, что его страна «не выступает против народа Венесуэлы, который имеет право быть представленным легитимным правительством».

Келли повторил обвинения, ранее выдвинутые администрацией президента США Дональда Трампа, что президент Венесуэлы Николас Мадуро «является лидером наркоторгового террористического картеля «Картель Солнц» и несет ответственность за наркотрафик в США и Европу». Келли также отметил, что Мадуро коррумпировал государственные институты для реализации деятельности картеля.

Монкада прокомментировал, что эти обвинения выдвигаются «без каких-либо доказательств».

США пытаются «сменить неугодный режим» в Венесуэле, используя классический инструментарий цветных революций, заявил, в свою очередь, постпред России при ООН Василий Небензя. По его словам, Белый дом целенаправленно «повышает градус напряженности» и «нагнетает атмосферу», тем самым закрывая возможность для переговоров.

В августе 2025 года NYT сообщила, что Трамп тайно подписал директиву для Пентагона о применении военной силы против латиноамериканских наркокартелей. Тогда же США направили к берегам Венесуэлы семь кораблей с личным составом в 4,5 тыс. человек. Мадуро отреагировал на это всенародной мобилизацией в Боливарианскую национальную милицию.

Впоследствии с сентября 2025 года США нанесли несколько ракетных ударов по венесуэльским морским судам.

«Там цена жизни — ноль» — Саралиев об обмене пленными

Дуров заявил об истекающем времени на «спасение свободного интернета»

Европарламент принял решение насчет вотумов недоверия Урсуле фон дер Ляйен

Путин поспорил с Пашиняном об объеме товарооборота. Видео

Путин рассказал о новом оружии, которое проходит испытания

Власти Испании отреагировали на слова Трампа, который предложил «выкинуть» страну из НАТО

Авторы
Теги
Софья Полковникова
Венесуэла Совет безопасности ООН ООН
