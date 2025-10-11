Небензя заявил, что США пытаются сменить режим в Венесуэле

По словам Небензя, США хотят сменить правительство Венесуэлы путем «цветных революций» и «гибридных войн». Он считает, что Штаты специально закрывают возможность для переговоров

Василий Небензя (Фото: Zuma / ТАСС)

США пытаются «сменить неугодный режим» в Венесуэле, используя классический инструментарий цветных революций, заявил постпред России при ООН Василий Небензя. Об этом он сказал на заседании Совбеза ООН по ситуации вокруг Венесуэлы.

«Мы с вами сегодня имеем дело с наглой кампанией оказания политического, военного и психологического давления на правительство независимого государства с единственной целью — смены неугодного США режима. Делается это в соответствии с классическим инструментарием «цветных революций» и «гибридных войн», — считает Небензя.

По его словам, Белый дом целенаправленно «повышает градус напряженности» и «нагнетает атмосферу», тем самым закрывая возможность для переговоров. Кроме этого, по мнению Небензя, США также игнорируют призывы венесуэльских властей совместно вести борьбу с наркотрафиком.

«Вашингтону необходимо немедленно прекратить эскалацию под надуманными предлогами и не совершить непоправимую ошибку, которой стала бы военная акция против Венесуэлы» — добавил постпред России при ООН.

В августе 2025 года NYT сообщила, что Трамп тайно подписал директиву для Пентагона о применении военной силы против латиноамериканских наркокартелей. Тогда же США направили к берегам Венесуэлы семь кораблей с личным составом в 4,5 тыс. человек. Венесуэльский президент Николас Мадуро отреагировал на это всенародной мобилизацией в Боливарианскую национальную милицию.

Впоследствии с сентября 2025 года США нанесли несколько ракетных ударов по венесуэльским морским судам. Последний такой удар произошел 3 октября — военные уничтожили катер, на котором, по утверждению главы Пентагона Пита Хегсета, перевозили крупную партию наркотиков. В тот же день системы противовоздушной обороны Венесуэлы зафиксировали не менее пяти боевых самолетов США вблизи побережья страны.

27 сентября NBC со ссылкой на источники написал, что американские военные прорабатывают сценарии нанесения ударов по наркоторговцам на территории Венесуэлы. По информации собеседника, первые удары могут быть нанесены уже через несколько недель. Тем не менее Трамп пока не одобрил никаких операций, отмечал NBC.

Накануне The New York Times узнала, что официальные лица Венесуэлы обращались к администрации президента США с предложением уступить Штатам часть венесуэльской нефти и других природных ресурсов в надежде избежать конфликта и уменьшить растущее недовольство.

Трамп называл венесуэльские наркокартели «подтвержденными наркотеррористами» и подчеркивал, что они представляют угрозу национальной безопасности и внешней политике США. За информацию, которая поможет привлечь венесуэльского лидера к ответственности, американские власти назначили вознаграждение — $50 млн.