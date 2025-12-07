В МИДе призвали США удержаться от «сползания» к конфликту с Венесуэлой

Министерство иностранных дел Российской Федерации, Москва (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Россия поддерживает Венесуэлу и призывает администрацию президента США Дональда Трампа воздержаться от дальнейшего «сползания» к полномасштабному конфликту с Каракасом. Об этом ТАСС заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

Дипломат сообщил, что в Москве с большой тревогой наблюдают за растущей напряженностью вокруг Венесуэлы. По его мнению, причина обострения — стремление Вашингтона утвердить свое «беспрекословное доминирование» в регионе, что он назвал «товарным знаком» администрации Трампа.

«Мы проявляем солидарность с Венесуэлой, недавно заключен договор о стратегическом партнерстве и сотрудничестве. Мы поддерживаем Венесуэлу, как и она нас, на многих площадках. В этот час испытаний мы стоим с Каракасом, с руководством Венесуэлы плечом к плечу», — заявил Рябков.

Он также добавил: «Рассчитываем, что администрация Трампа все-таки удержится от дальнейшего сползания в направлении полноформатного конфликта. Мы ее к этому призываем».

Отношения Вашингтона и Каракаса обострились в начале сентября, когда США стали наращивать военное присутствие в Карибском регионе и наносить удары по судам, связанным, по их мнению, с контрабандой наркотиков, вблизи побережья Венесуэлы. К середине ноября численность военнослужащих там достигла 15 тыс. человек.

Впоследствии США признали один из венесуэльских наркокартелей — «Картель солнц» — террористической организацией. Трамп отметил, что этот шаг позволит США нанести удары по объектам в Венесуэле. «Но мы не говорили, что собираемся это сделать», — добавил он. Власти Венесуэлы в ответ на признание «Лос Солес» террористической организацией заявили, что такой организации не существует, а США с помощью «фальсификации» пытаются оправдать «незаконное вмешательство».

Трамп 29 ноября заявил, что воздушное пространство Венесуэлы следует считать «полностью закрытым». Каракас воспринял это как угрозу применения силы.