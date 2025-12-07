 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

В МИДе призвали США удержаться от «сползания» к конфликту с Венесуэлой

Рябков: Россия призывает США удержаться от сползания к конфликту с Венесуэлой
Министерство иностранных дел Российской Федерации, Москва
Министерство иностранных дел Российской Федерации, Москва (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Россия поддерживает Венесуэлу и призывает администрацию президента США Дональда Трампа воздержаться от дальнейшего «сползания» к полномасштабному конфликту с Каракасом. Об этом ТАСС заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

Дипломат сообщил, что в Москве с большой тревогой наблюдают за растущей напряженностью вокруг Венесуэлы. По его мнению, причина обострения — стремление Вашингтона утвердить свое «беспрекословное доминирование» в регионе, что он назвал «товарным знаком» администрации Трампа.

«Мы проявляем солидарность с Венесуэлой, недавно заключен договор о стратегическом партнерстве и сотрудничестве. Мы поддерживаем Венесуэлу, как и она нас, на многих площадках. В этот час испытаний мы стоим с Каракасом, с руководством Венесуэлы плечом к плечу», — заявил Рябков.

Он также добавил: «Рассчитываем, что администрация Трампа все-таки удержится от дальнейшего сползания в направлении полноформатного конфликта. Мы ее к этому призываем».

Отношения Вашингтона и Каракаса обострились в начале сентября, когда США стали наращивать военное присутствие в Карибском регионе и наносить удары по судам, связанным, по их мнению, с контрабандой наркотиков, вблизи побережья Венесуэлы. К середине ноября численность военнослужащих там достигла 15 тыс. человек.

Впоследствии США признали один из венесуэльских наркокартелей — «Картель солнц» — террористической организацией. Трамп отметил, что этот шаг позволит США нанести удары по объектам в Венесуэле. «Но мы не говорили, что собираемся это сделать», — добавил он. Власти Венесуэлы в ответ на признание «Лос Солес» террористической организацией заявили, что такой организации не существует, а США с помощью «фальсификации» пытаются оправдать «незаконное вмешательство».

Трамп 29 ноября заявил, что воздушное пространство Венесуэлы следует считать «полностью закрытым». Каракас воспринял это как угрозу применения силы.

Ксения Потрошилина
Венесуэла Дональд Трамп Сергей Рябков конфликт
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
