Политика⁠,
0

Путин поговорил с Мадуро на фоне угроз Венесуэле со стороны Трампа

Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: Zuma / ТАСС)

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро, сообщает пресс-служба Кремля.

Утром пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что вечером Путин, возможно, проведет международный телефонный разговор, но не уточнил, с кем.

В ходе разговора Путин и Мадуро «обменялись мнениями по вопросам дальнейшего развития дружественных российско-венесуэльских отношений в русле вступившего в силу в ноябре 2025 года договора о стратегическом партнерстве и сотрудничестве».

Путин со своей стороны выразил поддержку курсу правительства Мадуро на «защиту национальных интересов и суверенитета в условиях растущего внешнего давления».

Трамп объявил о задержании «очень большого» танкера у берегов Венесуэлы
Политика
Фото:Juan Carlos Hernandez / ZUMA / Global Look Press

Телефонный разговор произошел на фоне угроз президенту, стягивания военных сил в Карибское море и ударов по венесуэльским морским судам со стороны США. Американская сторона объясняет свои действия борьбой с наркотрафиком.

К середине ноября численность американских военных в регионе достигла 15 тыс. человек.

Венесуэла отвергает причастность к контрабанде наркотиков. Мадуро объявил мобилизацию в Боливарианскую национальную полицию, чтобы «дать отпор США».

Александра Озерова
Владимир Путин Николас Мадуро Венесуэла США Россия телефонный разговор
Владимир Путин фото
Владимир Путин
политик, президент России
7 октября 1952 года
Николас Мадуро фото
Николас Мадуро
президент Венесуэлы
23 ноября 1962 года
