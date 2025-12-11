Путин поговорил с Мадуро на фоне угроз Венесуэле со стороны Трампа
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро, сообщает пресс-служба Кремля.
Утром пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что вечером Путин, возможно, проведет международный телефонный разговор, но не уточнил, с кем.
В ходе разговора Путин и Мадуро «обменялись мнениями по вопросам дальнейшего развития дружественных российско-венесуэльских отношений в русле вступившего в силу в ноябре 2025 года договора о стратегическом партнерстве и сотрудничестве».
Путин со своей стороны выразил поддержку курсу правительства Мадуро на «защиту национальных интересов и суверенитета в условиях растущего внешнего давления».
Телефонный разговор произошел на фоне угроз президенту, стягивания военных сил в Карибское море и ударов по венесуэльским морским судам со стороны США. Американская сторона объясняет свои действия борьбой с наркотрафиком.
К середине ноября численность американских военных в регионе достигла 15 тыс. человек.
Венесуэла отвергает причастность к контрабанде наркотиков. Мадуро объявил мобилизацию в Боливарианскую национальную полицию, чтобы «дать отпор США».
