Путин поговорил с Мадуро на фоне угроз Венесуэле со стороны Трампа

Владимир Путин (Фото: Zuma / ТАСС)

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро, сообщает пресс-служба Кремля.

Утром пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что вечером Путин, возможно, проведет международный телефонный разговор, но не уточнил, с кем.

В ходе разговора Путин и Мадуро «обменялись мнениями по вопросам дальнейшего развития дружественных российско-венесуэльских отношений в русле вступившего в силу в ноябре 2025 года договора о стратегическом партнерстве и сотрудничестве».

Путин со своей стороны выразил поддержку курсу правительства Мадуро на «защиту национальных интересов и суверенитета в условиях растущего внешнего давления».

Телефонный разговор произошел на фоне угроз президенту, стягивания военных сил в Карибское море и ударов по венесуэльским морским судам со стороны США. Американская сторона объясняет свои действия борьбой с наркотрафиком.

К середине ноября численность американских военных в регионе достигла 15 тыс. человек.

Венесуэла отвергает причастность к контрабанде наркотиков. Мадуро объявил мобилизацию в Боливарианскую национальную полицию, чтобы «дать отпор США».