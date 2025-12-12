Мадуро рассказал, что Путин просил его передать народу Венесуэлы

Николас Мадуро (Фото: Leonardo Fernandez Viloria / Reuters)

Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с венесуэльским президентом Николасом Мадуро попросил его передать народу Венесуэлы свое восхищение, сообщает La Patilla.

«У меня состоялся долгий разговор с нашим старшим братом, другом и мужественным лидером, президентом Владимиром Путиным. Он попросил меня передать народу Венесуэлы свое восхищение его образцовой храбростью перед лицом обстоятельств, которые ему пришлось пережить», — сказал Мадуро.

Телефонный разговор Путина и Мадуро состоялся в четверг, 11 декабря.

В ходе разговора российский и венесуэльский президенты обсудили дальнейшее развитие отношений двух стран на фоне вступившего в силу договора о стратегическом партнерстве и сотрудничестве, сообщал Кремль.

По словам Мадуро, российский президент «решительно поддержал» его усилия по защите суверенитета страны. В Кремле также отметили, что глава государства выразил поддержку курсу правительства Мадуро.

Последнее время США стягивают военных в Карибское море и наносят удары по венесуэльским морским судам, объясняя свои действия борьбой с контрабандой наркотиков. К середине ноября в регионе находилось 15 тыс. американских военных

Венесуэла причастность к контрабанде отвергает. Для того, чтобы «дать отпор США», Мадуро объявил мобилизацию в Боливарианскую национальную полицию.