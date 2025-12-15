WSJ: США не хотят идти на компромисс с Украиной по проекту мирного соглашения

WSJ узнала о нежелании США идти на компромисс с Украиной по мирному плану

США, похоже, не хотят идти на компромисс с Украиной по своему мирному плану, а прошедшие накануне переговоры были сложными, сообщила WSJ. Уиткофф заявлял о «значительном прогрессе». Разногласия вызывает вопрос территорий

Фото: Reuters

Переговоры американской и украинской делегаций, прошедшие накануне в Берлине, были сложными. США, по всей видимости, не захотели идти на компромисс с Киевом по проекту мирного соглашения. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источник, знакомый с ходом встречи.

В переговорах, которые продлились пять часов, участвовали спецпосланник президента США Стив Уиткофф, зять и советник главы государства Джаред Кушнер и президент Украины Владимир Зеленский.

После встречи Уиткофф сообщил, что стороны «провели обстоятельные дискуссии» по мирному плану из 20 пунктов, обсудили экономические вопросы и другие темы и достигли «значительного прогресса». Переговоры продолжатся утром 15 декабря.

По словам источников WSJ, Зеленский допускает, что Россия может «сохранить участие» в деятельности Запорожской атомной электростанции. Но Украина и США, по его мнению, должны контролировать ситуацию. Он признает, что численность украинских вооруженных сил может быть ограничена, но остаться на текущем уровне.

При этом важное разногласие у США и Украины имеется по территориальному вопросу: план Вашингтона предполагает полный отказ Киева от Донбасса. The New York Times же писала, что новый проект украинского плана из 20 пунктов предусматривает отказ от уступки всего региона.

О том, что США настаивают на оставлении Украиной Донбасса «так или иначе» для заключения мирного соглашения, в начале декабря сообщало и Politico. Европейский чиновник, знакомый с ходом переговоров, утверждал в беседе с изданием, что переговоры по этой теме зашли в тупик.

WSJ утверждала, что Зеленский не исключил полностью поддерживаемое США предложение, которое предполагает превращение территории Донбасса в «свободную экономическую зону» или «демилитаризованную зону», из которой украинские силы будут выведены, но к которой и российские не будут иметь доступа. В Киеве подчеркивали, что Украина еще не согласилась на буферную зону в Донбассе.

Кремль заявил, что территория Донбасса принадлежит России, и настаивает на выводе оттуда украинских войск. Регион исторически является территорией страны, говорил президент Владимир Путин.