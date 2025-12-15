 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

WSJ узнала о нежелании США идти на компромисс с Украиной по мирному плану

Сюжет
Военная операция на Украине
Сюжет
Мирный план по Украине
США, похоже, не хотят идти на компромисс с Украиной по своему мирному плану, а прошедшие накануне переговоры были сложными, сообщила WSJ. Уиткофф заявлял о «значительном прогрессе». Разногласия вызывает вопрос территорий
Фото: Reuters
Фото: Reuters

Переговоры американской и украинской делегаций, прошедшие накануне в Берлине, были сложными. США, по всей видимости, не захотели идти на компромисс с Киевом по проекту мирного соглашения. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источник, знакомый с ходом встречи.

В переговорах, которые продлились пять часов, участвовали спецпосланник президента США Стив Уиткофф, зять и советник главы государства Джаред Кушнер и президент Украины Владимир Зеленский.

После встречи Уиткофф сообщил, что стороны «провели обстоятельные дискуссии» по мирному плану из 20 пунктов, обсудили экономические вопросы и другие темы и достигли «значительного прогресса». Переговоры продолжатся утром 15 декабря.

Уиткофф заявил о «значительном прогрессе» на переговорах с Зеленским
Политика
Стив Уиткофф, Владимир Зеленский и Фридрих Мерц

По словам источников WSJ, Зеленский допускает, что Россия может «сохранить участие» в деятельности Запорожской атомной электростанции. Но Украина и США, по его мнению, должны контролировать ситуацию. Он признает, что численность украинских вооруженных сил может быть ограничена, но остаться на текущем уровне.

При этом важное разногласие у США и Украины имеется по территориальному вопросу: план Вашингтона предполагает полный отказ Киева от Донбасса. The New York Times же писала, что новый проект украинского плана из 20 пунктов предусматривает отказ от уступки всего региона.

О том, что США настаивают на оставлении Украиной Донбасса «так или иначе» для заключения мирного соглашения, в начале декабря сообщало и Politico. Европейский чиновник, знакомый с ходом переговоров, утверждал в беседе с изданием, что переговоры по этой теме зашли в тупик.

Reuters рассказал, как отказ Украины от НАТО скажется на переговорах
Политика
Фото:Andrew Harnik / Getty Images

WSJ утверждала, что Зеленский не исключил полностью поддерживаемое США предложение, которое предполагает превращение территории Донбасса в «свободную экономическую зону» или «демилитаризованную зону», из которой украинские силы будут выведены, но к которой и российские не будут иметь доступа. В Киеве подчеркивали, что Украина еще не согласилась на буферную зону в Донбассе.

Кремль заявил, что территория Донбасса принадлежит России, и настаивает на выводе оттуда украинских войск. Регион исторически является территорией страны, говорил президент Владимир Путин.

Читайте РБК в Telegram.

Авторы
Теги
Персоны
Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
Украина мирные переговоры мирный план компромисс США
Владимир Зеленский фото
Владимир Зеленский
политик, президент Украины
25 января 1978 года
Стив Уиткофф фото
Стив Уиткофф
политик, предприниматель, спецпосланник президента США по Ближнему Востоку
15 марта 1957 года

