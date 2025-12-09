Politico узнало о желании США ухода Украины из Донбасса «так или иначе»
США настаивают на том, что Украина должна покинуть Донбасс «так или иначе», чтобы достичь заключения мирного соглашения, переговоры по вопросу территорий зашли в тупик, сообщил Politico европейский чиновник, знакомый с ходом переговоров.
«Что касается территориального вопроса, то американцы настроены просто: Россия требует от Украины отказаться от территорий, и американцы продолжают размышлять, как это осуществить», — заявил он.
Собеседник издания предполагает, что президент США Дональд Трамп хочет быстрого заключения мирного соглашения, поэтому «его команда вынуждена объяснять ему, что они не виноваты в том, что это происходит не так быстро, как он хотел». «Важно, как поведет себя Америка: как посредник или она встанет на сторону русских?» — задался вопросом европейский чиновник, добавив, что Украина также ждет ясности по поводу того, какие гарантии безопасности готовы предоставить США.
В то же время украинские чиновники в комментарии The Washington Post выразили надежду на прогресс в мирных переговорах. По словам высокопоставленного украинского чиновника, знакомого с недавними обсуждениями, обновленный мирный план США «ближе к тому, чтобы быть выполнимым для Украины, но он непростой и не доведен до конца».
Первоначальный проект мирного плана США включал переход всего Донбасса под контроль России и вывод украинских войск с территорий, которые остаются под их контролем, а также заморозку боевых действий в Херсонской и Запорожской областях по линии соприкосновения. После переговоров представителей США и Украины мирный план был обновлен.
Новую версию американской инициативы 2 декабря спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять Трампа Джаред Кушнер представили российской стороне. В Кремле по итогам переговоров рассказали, что обсуждались в том числе территориальные вопросы, но компромиссного варианта стороны пока не нашли.
Президент России Владимир Путин в конце ноября заявил, что бои на Украине прекратятся, когда Киев выведет войска с занимаемых им территорий. 4 декабря он сказал, что территории Донбасса и Новороссии перейдут под контроль России в любом случае — военным или любым другим путем.
После переговоров в Москве Уиткофф и Кушнер провели еще несколько раундов переговоров с украинской стороной. По словам Трампа, представителям Киева понравились предложения США, а Россию они устраивают, хотя она «предпочла бы [получить] всю страну».
8 декабря глава украинской делегации, секретарь СНБО Рустем Умеров доложил Зеленскому о результатах переговоров с Уиткоффом и Кушнером после их встречи с Путиным. Затем украинский президент рассказал, что Киев вместе с европейскими странами готовит свой вариант мирного плана, который направит Вашингтону. Зеленский подчеркнул, что у Трампа «свое видение» завершения конфликта и оно отличается от украинского.
«Настроение американцев в принципе за то, чтобы находить компромисс. Безусловно, есть сложные вопросы, которые касаются территории. Там компромисс пока не найден», — сказал украинский президент, добавив, что у Киева по закону нет права уступить свои территории.
