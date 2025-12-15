 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

Уиткофф заявил о «значительном прогрессе» на переговорах с Зеленским

Сюжет
Военная операция на Украине
Сюжет
Мирный план по Украине
Стороны обсуждали мирный план из 20 пунктов, экономические вопросы и другие темы. Переговоры длились пять часов, встреча продолжится 15 декабря, сообщил Уиткофф

Украинская и американская делегации на встрече в Берлине достигли «значительного прогресса, сообщил в X спецпосланник президента США Стив Уиткофф.

В переговорах, которые продлились пять часов, участвовали также зять и советник американского лидера Джаред Кушнер и президент Украины Владимир Зеленский.

По словам Уиткоффа, стороны «провели обстоятельные дискуссии» по мирному плану из 20 пунктов, обсудили экономические вопросы и другие темы. Встреча продолжится утром 15 декабря.

Канцлер Германии Фридрих Мерц, принявший делегации США и Украины, в самих переговорах не участвовал.

Зеленский выразил готовность отказаться от НАТО в обмен на гарантии
Политика
Владимир Зеленский

До начала обсуждений Зеленский сообщил журналистам, что Киев намерен сфокусироваться на предоставлении Украине надежных гарантий безопасности. Украинский лидер также допустил, что в обмен на юридически обязывающие гарантии безопасности со стороны США и Европы его страна может отказаться от требования членства в НАТО. Также, по словам Зеленского, Россия должна будет пойти на компромисс, «если Америка будет давить, если партнеры будут давить, и если Америка будет хотеть закончить эту войну так, как они сегодня это демонстрируют, на высоком уровне» (цитата по «Интерфакс-Украина»).

Россия выступает против присоединения Украины к НАТО, стремление Киева вступить в блок президент Владимир Путин называл одной из причин начала военного конфликта в 2022 году. По словам Путина, Москва не отказывает Киеву в обеспечении его безопасности, но это не должно происходить за счет безопасности самой России. Помощник российского президента Юрий Ушаков выразил уверенность, что Украине не удастся вступить в НАТО и вернуть Крым.

В начале декабря Уиткофф и Кушнер встречались с Путиным в Москве. Президент США Дональд Трамп заявил, что переговоры в Москве были «очень хорошими», и подчеркнул, что его посланники вернулись с впечатлением, что Путин хочет заключить сделку. Позднее Уиткофф и Кушнер подробно проинформировали украинцев о встрече с российской стороной и о «новых идеях», которые должны помочь преодолеть разногласия между сторонами, передавал Axios.

Читайте РБК в Telegram.

Наталия Анисимова
Стив Уиткофф Владимир Зеленский Джаред Кушнер переговоры
Стив Уиткофф фото
Стив Уиткофф
политик, предприниматель, спецпосланник президента США по Ближнему Востоку
15 марта 1957 года
Владимир Зеленский фото
Владимир Зеленский
политик, президент Украины
25 января 1978 года

