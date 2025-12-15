Уиткофф заявил о «значительном прогрессе» на переговорах с Зеленским

Стороны обсуждали мирный план из 20 пунктов, экономические вопросы и другие темы. Переговоры длились пять часов, встреча продолжится 15 декабря, сообщил Уиткофф

Украинская и американская делегации на встрече в Берлине достигли «значительного прогресса, сообщил в X спецпосланник президента США Стив Уиткофф.

В переговорах, которые продлились пять часов, участвовали также зять и советник американского лидера Джаред Кушнер и президент Украины Владимир Зеленский.

По словам Уиткоффа, стороны «провели обстоятельные дискуссии» по мирному плану из 20 пунктов, обсудили экономические вопросы и другие темы. Встреча продолжится утром 15 декабря.

Канцлер Германии Фридрих Мерц, принявший делегации США и Украины, в самих переговорах не участвовал.

До начала обсуждений Зеленский сообщил журналистам, что Киев намерен сфокусироваться на предоставлении Украине надежных гарантий безопасности. Украинский лидер также допустил, что в обмен на юридически обязывающие гарантии безопасности со стороны США и Европы его страна может отказаться от требования членства в НАТО. Также, по словам Зеленского, Россия должна будет пойти на компромисс, «если Америка будет давить, если партнеры будут давить, и если Америка будет хотеть закончить эту войну так, как они сегодня это демонстрируют, на высоком уровне» (цитата по «Интерфакс-Украина»).

Россия выступает против присоединения Украины к НАТО, стремление Киева вступить в блок президент Владимир Путин называл одной из причин начала военного конфликта в 2022 году. По словам Путина, Москва не отказывает Киеву в обеспечении его безопасности, но это не должно происходить за счет безопасности самой России. Помощник российского президента Юрий Ушаков выразил уверенность, что Украине не удастся вступить в НАТО и вернуть Крым.

В начале декабря Уиткофф и Кушнер встречались с Путиным в Москве. Президент США Дональд Трамп заявил, что переговоры в Москве были «очень хорошими», и подчеркнул, что его посланники вернулись с впечатлением, что Путин хочет заключить сделку. Позднее Уиткофф и Кушнер подробно проинформировали украинцев о встрече с российской стороной и о «новых идеях», которые должны помочь преодолеть разногласия между сторонами, передавал Axios.