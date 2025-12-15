 Перейти к основному контенту
Reuters рассказал, как отказ Украины от НАТО скажется на переговорах

Reuters: отказ Украины от вступления в НАТО не повлияет на переговоры о мире
Мирный план по Украине
В обмен на отказ Украины от стремления в НАТО, предложенный накануне Зеленским, Запад может найти другие способы обеспечить ее безопасность, говорят эксперты. По их мнению, смена позиции Киева не сильно повлияет на переговоры
Предложение Украины отказаться от вступления НАТО, вероятно, не окажет существенного влияния на ход мирных переговоров. Такое мнение в беседе с Reuters высказали эксперты по безопасности.

О возможности отказаться от стремления Украины в НАТО в обмен на гарантии безопасности президент Владимир Зеленский заявил накануне перед переговорами с американской делегацией. По его мнению, эти гарантии должны быть схожи с обязательствами, которые предусмотрены в ст. 5 НАТО о коллективной обороне — согласно этой статье, нападение на любого члена блока рассматривается как нападение на весь альянс.

«Это нисколько не меняет ситуацию. Это попытка выглядеть разумным». — сказал Джастин Логан, руководитель исследований в области обороны и внешней политики в Институте Като (США).

Он и профессор стратегических исследований в Университете Флориды Эндрю Михта отметили, что вступление Украины в НАТО уже давно не представляется реалистичным. Михта назвал принятие Киева в альянс «несущественным вопросом» на данный момент.

Зеленский выразил готовность отказаться от НАТО в обмен на гарантии
Политика
Владимир Зеленский

В то же время Бретт Бруен, бывший советник по внешней политике в администрации экс-президента США Барака Обамы, а ныне глава консалтинговой компании Global Situation Room, назвал уступку Украины «значительной и существенной». «Вопрос в том, что получил Зеленский взамен за отказ от довольно твердого обещания, данного украинскому народу?», — говорит он.

Бруен предположил, что Трамп, вероятно, пообещал патрулировать украинское небо или отреагировать на возможное вторжение авиации в воздушное пространство Украины. США также могут увеличить поставки военной помощи в случае возобновления конфликта, не исключил он.

Вместе с тем Киеву нужно «больше, чем просто слова», добавил Бруен. «Им нужны действия, какой-то элемент, который не позволит Трампу легко уклониться от ответственности в подобных ситуациях», — заключил аналитик.

Украина подала заявку на ускоренное вступление в НАТО в 2022 году. В начале декабря 2025 года генеральный секретарь НАТО Марк Рютте объявил об отсутствии единого мнения среди членов альянса по этому вопросу. При этом, по информации Axios, мирный план по Украине, который обсуждают с ноября, содержит дополнительное рамочное соглашение, основанное на принципах 5-й статьи устава НАТО о коллективной обороне. О том, что в документе из 20 пунктов Киеву обещают соответствующие гарантии, писал также ZN.ua.

13 декабря Axios со ссылкой на высокопоставленного представителя США сообщил, что американская администрация готова предоставить Украине запрашиваемые гарантии безопасности. Помимо этого текущее предложение администрации США предполагает сохранение за Украиной 80% ее территории и помощь в восстановлении, рассказал порталу чиновник. Эти условия обсудят в понедельник, 15 декабря, в Берлине на встрече посланников американского президента Дональда Трампа и украинской делегации.

Россия выступает против присоединения Украины к НАТО. Нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус для Киева входят в число условий мирного урегулирования, которые в июне 2024 года озвучил президент Владимир Путин. Глава МИДа Сергей Лавров подчеркивал, что Москва готова говорить о гарантиях для Киева только на основе надежных гарантий собственной безопасности.

Читайте РБК в Telegram.

Украина гарантии безопасности НАТО
Владимир Зеленский фото
Владимир Зеленский
политик, президент Украины
25 января 1978 года

