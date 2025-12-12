 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Politico узнал об идее Киева по свободной экономической зоне в Донбассе

Фото: Reuters
Фото: Reuters

Украина предложила США создать в Донбассе демилитаризованную «свободную экономическую зону», куда могли бы инвестировать американские бизнесмены. Это попытка заинтересовать американского президента Дональда Трампа, пишет Politico со ссылкой на два источника знакомых с предложениями Киева.

Собеседники Politico сомневаются, что Россия согласится на эту инициативу. Они пояснили, что Трамп считает Украину более слабой и ведомой стороной в конфликте, прежде всего из-за недавнего коррупционного скандала.

«Белый дом использует этот коррупционный скандал, чтобы оказать давление на Зеленского», — добавил один из источников Politico.

Зеленский допустил референдум на Украине по выводу войск из Донбасса
Политика
Фото:Дмитрий Ягодкин / ТАСС

Предложение о свободной экономической зоне содержится в плане из 20 пунктов, который Киев передал Вашингтону. Вечером 11 декабря Белый дом подтвердил, что Трамп ознакомился с содержанием документа.

По сведениям Axios, в субботу, 12 декабря, пройдет встреча представителей США, Украины и ключевых европейских стран, на которой будут обсуждены предложения Киева.

Российская сторона настаивает на выводе украинских войск из Донбасса. Президент Владимир Путин заявил, что этот регион исторической является российской территорией и будет возвращен военным или иным путем.

Материал дополняется.

Проект о людях, создающих позитивные долгосрочные изменения в бизнесе и обществе

ИМПАКТ-БИЗНЕС Новость

Проект о людях, создающих позитивные долгосрочные изменения в бизнесе  и обществе

ИМПАКТ-БИЗНЕС Статья

Что такое импакт  и почему он критически важен  для бизнеса в 2025 году

ИМПАКТ-БИЗНЕС Интервью

Психолог Асмолов: «Ключевой вопрос  в развитии компании — поиск смысла»

ИМПАКТ-БИЗНЕС Колонка

Что останется после меня: как поиск смысла формирует устойчивые компании

ИМПАКТ-БИЗНЕС Статья СберПро

Как и для чего  бизнес инвестирует  в социальную инфраструктуру

Реклама, ПАО «Сбербанк»

Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 12 декабря
EUR ЦБ: 92,94 (+1,56) Инвестиции, 00:09 Курс доллара на 12 декабря
USD ЦБ: 79,34 (+1,44) Инвестиции, 00:09
В аэропорту Калуги временно ограничили полеты Политика, 00:43
Politico узнал об идее Киева по свободной экономической зоне в Донбассе Политика, 00:41
Spiegel выпустил обложку с Путиным и Трампом, атакующими Европу Политика, 00:36
Мошенники начали обманывать россиян по схеме с обещанием «выплат» Общество, 00:33
Чек-лист новичка: как заработать на нефти, какао и апельсиновом соке #всенабиржу!, 00:10
Мосбиржа хочет собирать «инвестиционные истории» клиентов. Кому это нужноПодписка на РБК, 00:01
Мосбиржа запланировала обжаловать изъятие акций СМЗ в Верховном суде Финансы, 00:01
Праздники без последствий
Узнайте, как пить красиво
Пройти интенсив
Объем торгов на Мосбирже достиг рекордных ₽1,55 квадриллиона Инвестиции, 00:00
Мосбиржа запустит опционы на процентные ставки в первой половине 2026-го Инвестиции, 00:00
Мосбиржа планирует запустить ИИ-индекс на российские акции в 2026 году Инвестиции, 00:00
WSJ узнала, что Трамп попросил Европу надавить на Зеленского Политика, 11 дек, 23:37
Почему к косметическим процедурам стоит добавить биотехнологии РБК и КИТ МЕД, 11 дек, 23:30
Россия и Иран: история сотрудничества РБК и РЭЦ, 11 дек, 23:00
Вильфанд предупредил о резком похолодании в европейской России Общество, 11 дек, 22:59