Politico узнал об идее Киева по свободной экономической зоне в Донбассе
Украина предложила США создать в Донбассе демилитаризованную «свободную экономическую зону», куда могли бы инвестировать американские бизнесмены. Это попытка заинтересовать американского президента Дональда Трампа, пишет Politico со ссылкой на два источника знакомых с предложениями Киева.
Собеседники Politico сомневаются, что Россия согласится на эту инициативу. Они пояснили, что Трамп считает Украину более слабой и ведомой стороной в конфликте, прежде всего из-за недавнего коррупционного скандала.
«Белый дом использует этот коррупционный скандал, чтобы оказать давление на Зеленского», — добавил один из источников Politico.
Предложение о свободной экономической зоне содержится в плане из 20 пунктов, который Киев передал Вашингтону. Вечером 11 декабря Белый дом подтвердил, что Трамп ознакомился с содержанием документа.
По сведениям Axios, в субботу, 12 декабря, пройдет встреча представителей США, Украины и ключевых европейских стран, на которой будут обсуждены предложения Киева.
Российская сторона настаивает на выводе украинских войск из Донбасса. Президент Владимир Путин заявил, что этот регион исторической является российской территорией и будет возвращен военным или иным путем.
Материал дополняется.
