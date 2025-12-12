В Киеве опровергли сообщение о согласии на буферную зону на Донбассе

Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба Президента Украины)

Украина еще не соглашалась на буферную зону на Донбассе, заявил советник президента страны Владимира Зеленского по вопросам коммуникаций Дмитрий Литвин, пишет украинское издание «Страна».

Комментируя публикацию в Le Mond, он подчеркнул, что информация в издании подана некорректно и цитируемый журналистами советник главы офиса президента Михаил Подоляк рассуждал «только о теоретических моделях, которые могут обсуждаться, но никаких решений Украина не принимала».

«Такие вопросы могут решаться только на самом высоком политическом уровне или народом Украины. Президент это вчера четко подтвердил», — заявил журналистам Литвин.

Ранее Le Monde привела слова Подоляка, из которых следовало, что Украина согласилась на создание демилитаризованной зоны (ДМЗ) по обе стороны линии соприкосновения. Он также сообщил газете, что нужно определить, будет ли из этой зоны выведено только тяжелое вооружение или все виды.

Кроме того, он заявил, что для предотвращения возможных нарушений должны присутствовать представители наблюдательных миссий и иностранный контингент, включая военных из США.

Подоляк назвал создание такой зоны «естественным форматом завершения конфликта».

ДМЗ на Донбасе может быть создана по аналогии с той, что существует между Северной и Южной Кореей с 1953 года по итогам корейской войны, в которой так и не был заключен мирный договор. В случае Кореи зона имеет ширину четыре километра и длину 250 км. В случае Украины ДМЗ может быть значительно длиннее и глубже, отмечает Le Monde.

По данным издания, уступка включена в обновленный «мирный план», переданный президентом Украины Владимиром Зеленским президенту США Дональду Трампу 10 декабря. В разработке этого предложения также участвовали лидеры Франции, Великобритании и Германии.

На следующий день украинский президент также допустил, что вопрос о выводе ВСУ из Донбасса будет вынесен на общеукраинский референдум.

Москва настаивает на выводе украинских войск из Донбасса. Президент России Владимир Путин назвал территории исторически российской и заявил, что она будет возвращена военным или иным путем.