WSJ описала ответ Зеленского на мирный план США формулировкой «Да, но…»
Ответ президента Украины Владимира Зеленского на мирный план США по урегулированию конфликта, который Киев разработал при поддержке европейцев, по сути, сводится к формулировке: «Да, но...», пишет The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.
Так, украинский лидер допускает, что Россия может «сохранить участие» в деятельности Запорожской атомной электростанции, но Украина и США должны контролировать ситуацию. Он признает, что численность украинских вооруженных сил может быть ограничена, но остаться на текущем уровне.
Такой подход позволил Зеленскому поддержать видение мира американского президента Дональда Трампа и сохранить политическую репутацию внутри страны, говорится в материале.
По данным The New York Times, новый проект Киева из 20 пунктов предусматривает отказ от уступки всего Донбасса. План США в то же время предполагает полный отказ Украины от этого региона. Украинская сторона также исключила отказ от права на вступление в НАТО.
WSJ пишет, что Зеленский не исключил полностью поддерживаемое США предложение, которое предполагает превращение территории Донбасса в «свободную экономическую зону» или «демилитаризованную зону», из которой украинские силы будут выведены, но к которой и российские не будут иметь доступа. В Кремле подчеркивали, что территория Донбасса принадлежит России.
При этом он попросил предоставить больше подробностей о способах контроля над территорией. «Не гарантировано, что мы, как Украина, примем это, но когда вы говорите с нами о компромиссе, то предлагаемый вами компромисс должен быть справедливым», — сказал Зеленский.
Украинская делегация готовится к переговорам с американскими и европейскими партнерами в Берлине 15 декабря. Там Зеленский лично встретится с представителями США, а обсуждение будет сосредоточено на «фундаменте мира — политической договоренности об окончании войны».
Российский президент Владимир Путин подчеркивал, что Донбасс исторически является территорией России.
Проект о людях, создающих позитивные долгосрочные изменения в бизнесе и обществе
