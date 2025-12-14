 Перейти к основному контенту
Мирный план по Украине⁠,
0

WSJ описала ответ Зеленского на мирный план США формулировкой «Да, но…»

Сюжет
Мирный план по Украине
Зеленский допускает компромиссы по ЗАЭС и численности армии, но с оговорками, отмечает WSJ. Украинская делегация едет в Берлин 15 декабря на переговоры с США и Европой
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба Президента Украины)

Ответ президента Украины Владимира Зеленского на мирный план США по урегулированию конфликта, который Киев разработал при поддержке европейцев, по сути, сводится к формулировке: «Да, но...», пишет The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

Так, украинский лидер допускает, что Россия может «сохранить участие» в деятельности Запорожской атомной электростанции, но Украина и США должны контролировать ситуацию. Он признает, что численность украинских вооруженных сил может быть ограничена, но остаться на текущем уровне.

Такой подход позволил Зеленскому поддержать видение мира американского президента Дональда Трампа и сохранить политическую репутацию внутри страны, говорится в материале.

По данным The New York Times, новый проект Киева из 20 пунктов предусматривает отказ от уступки всего Донбасса. План США в то же время предполагает полный отказ Украины от этого региона. Украинская сторона также исключила отказ от права на вступление в НАТО.

WSJ пишет, что Зеленский не исключил полностью поддерживаемое США предложение, которое предполагает превращение территории Донбасса в «свободную экономическую зону» или «демилитаризованную зону», из которой украинские силы будут выведены, но к которой и российские не будут иметь доступа. В Кремле подчеркивали, что территория Донбасса принадлежит России.

Зеленский анонсировал встречу с США и оценил шансы на мир
Политика
Владимир Зеленский

При этом он попросил предоставить больше подробностей о способах контроля над территорией. «Не гарантировано, что мы, как Украина, примем это, но когда вы говорите с нами о компромиссе, то предлагаемый вами компромисс должен быть справедливым», — сказал Зеленский.

Украинская делегация готовится к переговорам с американскими и европейскими партнерами в Берлине 15 декабря. Там Зеленский лично встретится с представителями США, а обсуждение будет сосредоточено на «фундаменте мира — политической договоренности об окончании войны».

Российский президент Владимир Путин подчеркивал, что Донбасс исторически является территорией России.

