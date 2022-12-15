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Евросоюз согласовал девятый пакет санкций против России

Страны ЕС согласовали 9-й по счету пакет антироссийских санкций, он будет утвержден 16 декабря, сообщило чешское представительство в ЕС. Глава ЕК ранее уточняла, что под ограничения могут попасть до 200 физиц и компаний из России

Послы 27 стран — членов Евросоюза согласовали введение девятого пакета санкций против России, сообщают агентства AFP и Reuters со ссылкой на дипломатические источники.

«Санкции согласованы. Они будут оформлены по письменной процедуре к полудню пятницы (16 декабря)», — сообщил собеседник Reuters.

Позже согласование очередного пакета санкций подтвердила Чехия, председательствующая в ЕС. «Послы достигли принципиального согласия по санкционному пакету против России, в рамках продолжающейся поддержки ЕС Украине. Это третий пакет санкций, согласованный в рамках чешского председательства в Совете ЕС, он будет утвержден завтра», — говорится в Twitter представительства.

С начала российской спецоперации на Украине ЕС ввел уже восемь пакетов санкций. Они включают ограничения против российских банков, бизнесменов, запрет на импорт угля, нефтяное эмбарго, экспортные ограничения и др. Последний был утвержден в октябре, в него в том числе вошел потолок цен на российскую нефть, в итоге согласованный на уровне $60 за баррель.

В конце ноября глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что «полным ходом» идет работа над девятым пакетом санкций. Позже она уточняла, что под новые ограничения попадут 200 физических и юридических лиц, в том числе три российских банка.

Politico писала, что основной мерой в рамках девятого пакета может стать масштабное расширение списка попавших под санкции ЕС физических лиц. EUObserver сообщал, что под санкции попадут, в том числе телеведущий Борис Корчевников, певец Григорий Лепс, блогер Дмитрий Пучков («Гоблин»), режиссер Никита Михалков и др. Кроме того, у трех российских каналов — НТВ/НТВ «Мир», «Россия 1» и РЕН ТВ — отзовут лицензии на вещание в ЕС, указывало издание.

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Еврокомиссия также планирует обсудить способ изъятия активов российского Центробанка, замороженных из-за санкций, говорила Фон дер Ляйен. Ранее она предложила создать фонд, который объединит как активы ЦБ, так и активы российских бизнесменов, заблокированные из-за санкций. Средства этого фонда можно было бы инвестировать, а доход от этих инвестиций направить на выплату компенсаций Украине, считает она. Всего, по ее словам, ЕС заблокировал €300 млрд резервов Банка России и €19 млрд частных средств российских бизнесменов.

Власти России неоднократно заявляли, что считают введенные против страны санкции незаконными. Президент Владимир Путин называл ограничения «безумными и бездумными», а также заявлял, что количество ограничительных мер и скорость, с которой они вводились, беспрецедентно. Однако, по его словам, расчет Запада на разрушение экономики России не оправдался.

Евросоюз согласовал девятый пакет санкций против России
Евросоюз согласовал девятый пакет санкций против России

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Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
санкции Россия Евросоюз
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