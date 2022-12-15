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Война санкций ,  
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Путин сообщил о росте поставок основных товаров в ЕС вопреки санкциям

Президент Владимир Путин: поставки основных товаров в ЕС выросли вопреки санкциям
Фото: Katja Buchholz / Getty Images
Фото: Katja Buchholz / Getty Images

Поставки основных товаров из России в страны Евросоюза выросли, несмотря на санкции, заявил президент Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам. РБК ведет трансляцию.

«Несмотря на санкции, за девять месяцев текущего года поставки основных товаров из России в страны ЕС выросли в полтора раза. Совокупный российский экспорт увеличился на 42%, а профицит торговли — в нашу пользу — в 2,3 раза, до 138 млрд долларов», — сказал президент.

По сути, ЕС продолжает потреблять российские товары и услуги, а обратные потоки сдерживает, отметил Путин.

По его словам, ситуация таких дисбалансов не может длиться вечно, и Россия будет искать других партнеров в Азии, на Ближнем Востоке, в Латинской Америке и Африке. Путин указал, что Россия будет перенаправлять поставки энергоресурсов на рынки дружественных стран.

«За девять месяцев текущего года экспорт нефти государствам-партнерам вырос почти на четверть», — добавил он.

С начала российской спецоперации на Украине ЕС ввел уже восемь пакетов санкций. Они включают ограничения против российских банков, бизнесменов, запрет на импорт российского угля, нефтяное эмбарго, экспортные ограничения и др. Также Евросоюз ведет работу над девятым пакетом, однако пока согласовать его не удалось.

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Владимир Путин

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