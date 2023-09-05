Песков ответил Пашиняну, что Россия из Армении не уйдет

Пашинян ранее заявил, что Россия «отдаляется» от Южного Кавказа, а Армении не стоило рассчитывать только на Москву в плане стратегической безопасности. Песков заявил, что Россия — неотъемлемая часть этого региона и никуда не уйдет

Владимир Путин и Никол Пашинян (Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости)

Власти не согласны с заявлением премьер-министра Армении Никола Пашиняна об «отдалении» России от Южного Кавказа, Москва не собирается, да и не может покинуть этот регион, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

3 сентября Пашинян в интервью La Repubblica заявил, что Россия «отдаляется» от Южного Кавказа. По словам премьера, российские миротворцы не контролируют Лачинский коридор, потому как Россия «либо не хочет, либо не может этого делать».

«С этими тезисами господина премьер-министра [Армении Никола Пашиняна] мы не можем согласиться. Россия является абсолютно неотъемлемой составной частью этого региона, так что никуда она уходить не может. Из Армении уходить Россия не может», — заявил представитель Кремля, передает ТАСС.

Песков напомнил, что в России живет больше армян, чем в самой Армении, большинство из них «абсолютно образцовые и патриотически настроенные граждане нашей страны». Он также заверил, что Москва продолжит играть роль гаранта безопасности и стабильности в регионе Южного Кавказа, в частности в Нагорном Карабахе.

По словам Пескова, в данном случае «очень важным является приверженность во всех соответствующих государствах этого региона тем трехсторонним договоренностям двухлетней давности, которые были заключены». «Именно следование этим договоренностям является залогом успеха», — подчеркнул он.

В то же время пресс-секретарь президента уточнил, что «после этого произошли и новые события, которые слегка поменяли обстановку». «Но это не означает, что Россия как-то собирается сворачивать свою деятельность. Наоборот, мы считаем, что Россия продолжает выполнять роль гаранта безопасности», — заявил он.

Представитель Кремля также отметил, что в России глубоко уважают премьер-министра Пашиняна и «ценят рабочие и весьма конструктивные отношения» между ним и президентом России Владимиром Путиным.

Пашинян обвинил Москву в утрате контроля над Лачинским коридором — автодорогой, соединяющей армянский город Горис и центр непризнанной Нагорно-карабахской республики (НКР) Степанакерт (в азербайджанской версии — Ханкенди). Там размещены российские миротворцы. В декабре 2022 года неизвестные, представившись экоактивистами из Азербайджана, заблокировали дорогу. Ереван настаивает, что блокировка мешает подаче в Нагорный Карабах газа и электроэнергии, поставкам в регион продуктов и лекарств. В российском МИДе заявляли, что миротворцы делают «все возможное для урегулирования обстановки», Москва работает над улучшением ситуации.

Позже, в апреле этого года, в Лачинском коридоре появился азербайджанский КПП, что Армения также сочла «грубым нарушением» договоренностей. В Азербайджане установку пункта назвали законным решением. Россия в июне в очередной раз потребовала от Азербайджана разблокировать движение в Лачинском коридоре. Обеспечить свободу передвижения по нему призывал и Международный суд ООН.