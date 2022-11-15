В Кремле переадресовали в Минобороны предложение Зеленского по пленным

Украинский лидер предложил России провести новый обмен пленными, но уже по формуле «все на всех». Ранее обмены производились группами

Владимир Зеленский (Фото: president.gov.ua)

Минобороны России контактирует с Украиной по обменам пленными, за комментариями по предложениям Украины следует обращаться в это ведомство. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«У нас есть соответствующие ведомства, в первую очередь Минобороны. Именно они осуществляют необходимые контакты для этого», — сказал Песков журналистам, отвечая на просьбу прокомментировать предложение президента Украины Владимира Зеленского об обмене пленными по формуле «все на всех».

Материал дополняется.