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Военная операция на Украине ,  
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В Кремле переадресовали в Минобороны предложение Зеленского по пленным

Украинский лидер предложил России провести новый обмен пленными, но уже по формуле «все на всех». Ранее обмены производились группами
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский (Фото: president.gov.ua)

Минобороны России контактирует с Украиной по обменам пленными, за комментариями по предложениям Украины следует обращаться в это ведомство. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«У нас есть соответствующие ведомства, в первую очередь Минобороны. Именно они осуществляют необходимые контакты для этого», — сказал Песков журналистам, отвечая на просьбу прокомментировать предложение президента Украины Владимира Зеленского об обмене пленными по формуле «все на всех».

Материал дополняется. 

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Семен Нехорошкин Семен Нехорошкин, Денис Ворошилов Денис Ворошилов
Владимир Зеленский Дмитрий Песков спецоперация пленные обмен

Владимир Зеленский

политик, президент Украины

25 января 1978 года
Вклад «Стабильный»
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Срок
Ваш доход
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