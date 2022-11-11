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Военная операция на Украине ,  
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Офис Зеленского сообщил о новом обмене пленными с Россией

Глава офиса президента Украины: состоялся обмен пленными, Киев вернул 45 военнослужащих
Киев в рамках очередного обмена пленными с Москвой вернул 45 военнослужащих и тела еще двух солдат, сообщил Ермак. Российская сторона об обмене пока не сообщала
Фото: ermaka2022 / Telegram
Фото: ermaka2022 / Telegram

Киев провел с Москвой новый обмен пленными, в результате которого вернул 45 военнослужащих и тела еще двух солдат, сообщил глава офиса президента Украины Андрей Ермак.

По словам Ермака, помощь в освобождении пленных оказал Координационный штаб Украины по вопросам обращения с военнопленными.

Российская сторона об обмене пока не сообщала.

После начала российской спецоперации на Украине стороны неоднократно сообщали об обмене военнопленными. Предыдущий обмен пленными состоялся 10 ноября по формуле «35 на 35», сообщал врио главы ЛНР Леонид Пасечник. «Из украинского плена вернулись домой 35 военнослужащих Народной милиции ЛНР», — написал он тогда. Спустя несколько дней обмен подтвердила и украинская сторона.

3 ноября Минобороны России сообщило об обмене по формуле «107 на 107». Российские военные были доставлены в Москву для лечения и реабилитации. «Всем освобожденным оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь», — добавили тогда в ведомстве.

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Илья Пламенев Илья Пламенев
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