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Посол России рассказал о роли папы римского в обменах пленными с Украиной

Посол России Авдеев: при обмене пленными с Украиной учитываются списки от папы римского
Российская сторона впервые подтвердила, что папа римский имел отношение к обменам пленными с Украиной. В Киеве ранее сообщали, что Ватикан был причастен к обменному процессу, в ходе которого на Украину вернулись бойцы «Азова»
Папа римский Франциск
Папа римский Франциск (Фото: Cole Burston / Getty Images)

Россия при организации обменов пленными учитывает списки, которые предоставляет Москве папа римский Франциск. Об этом рассказал посол России в Ватикане Александр Авдеев в интервью итальянскому агентству Askanews.

«Освобождение российской стороной украинских пленных, или обмены, осуществляются с учетом списков, которые регулярно предоставляет нам папа Франциск. В этом контексте мы высоко ценим личное участие понтифика, исполняющего гуманитарную миссию большой важности, которая позволяет сотням людей вернуться к своим семьям», — рассказал дипломат.

О своем личном участии в процессе обменов папа римский рассказал в конце сентября на встрече с представителями ордена иезуитов. Тогда же он сообщил, что на следующий же день после начала военных действий обратился к Авдееву с просьбой организовать его переговоры с Владимиром Путиным. «Я сказал послу, что хотел бы поговорить с президентом Путиным, если бы он выделил мне небольшое окно для диалога», — цитирует слова понтифика Avvenire. Позднее Франциск дважды проводил переговоры с Владимиром Зеленским, а также отправлял на Украину своих кардиналов в качестве знака солидарности. Вопрос же обменов пленными был поднят во время встречи папы с посланниками католической церкви с Украины, посетившими Ватикан. «Мы говорили, обсуждали. Приезжал и военачальник, который занимается обменом пленными. На этот раз мне принесли список из более чем 300 заключенных. Они попросили меня сделать что-то... Я немедленно позвонил российскому послу, чтобы узнать, можно ли что-то сделать, можно ли ускорить обмен пленными», — описывал эту встречу папа римский.

Франциск не уточнял, когда именно проходила эта встреча. Однако 5 ноября архиепископ и митрополит Филадельфийский, член Постоянного Синода Украинской греко-католической (униатской) церкви Борис Гудзяк в интервью украинскому изданию «Телеграф» рассказал, что в августе папа римский встречался с начальником Главного управления разведки Украины Кириллом Будановым непосредственно перед обменом, в ходе которого на Украину вернулись участники боев на «Азовстали», в том числе участники запрещенного в России и признанного экстремистской организацией батальона «Азов».

«Очень важно и, мне кажется, это еще не было всеобще осознано, что освобождение наших военнопленных, включая командиров «Азова», происходило при содействии папы Франциска», — сказал Гудзяк. Встреча, по его словам, была организована при содействии активиста и консультанта по религиозным вопросам Дениса Коляды.

Коляда в июне рассказывал в интервью украинскому изданию «НВ», что вышел на контакт с папой римским еще в конце мая благодаря личным связям. «Я видел, как мои друзья-католики часто возмущались определенными заявлениями, и я понимал, что назревает коммуникационный кризис между Святым престолом и Украиной. Поэтому я где-то в конце мая написал письмо понтифику. У меня был хороший контакт, пастор Алехандро из Аргентины, который много лет дружит с папой, и я знал, что это письмо попадет ему в руки. Чего я не знал, так это того, что через три часа после того, как мы отправили письмо, получили ответ, где Франциск собственной рукой ответил и пригласил приехать в Ватикан, чтобы обсудить те вопросы и проблемы, которые я поднимал в письме», — говорил Коляда. После этого Коляда получил личную аудиенцию у Франциска.

Незадолго до встречи, которую описывал Коляда, папа римский встречался с женами двух участников «Азова», которые на тот момент были заблокированы в Мариуполе на территории «Азовстали». Супруги Дениса Прокопенко и Арсения Федосюка в сопровождении посла Украины Андрея Юраша встретились с понтификом 11 мая и передали ему просьбу оказать содействие в «эвакуации» военных с территории окруженного предприятия.

Сам обмен пленными, в ходе которого на Украину вернулись представители запрещенного в России «Азова», произошел 22 сентября. Посредником в обмене выступила Турция. Глава офиса президента Украины Ермак сообщал, что всего из плена были освобождены 108 бойцов «Азова». По условиям обмена пять командиров «Азова» будут находиться в Турции до окончания боевых действий «под личные гарантии турецкого президента», рассказывал Владимир Зеленский. России в рамках обмена выдали 50 пленных, в том числе бывшего народного депутата и лидера движения «Украинский выбор» Виктора Медведчука.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя обмен, заявил, что ради него была проведена сложная работа.

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Георгий Тадтаев Георгий Тадтаев
Ватикан Папа Римский обмен пленными
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