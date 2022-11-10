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Пасечник сообщил об освобождении из плена 35 военнослужащих ЛНР

Глава ЛНР Пасечник сообщил об освобождении из плена 35 военнослужащих
Освобожденные бойцы содержались в ужастных условиях, однако «не сломались» и сейчас проходят необходимые медицинские обследования, добавил врио главы ЛНР

В рамках очередного обмена пленными в ЛНР вернулись 35 военнослужащих Народной милиции, сообщил врио главы республики Леонид Пасечник.

«Из украинского плена вернулись домой 35 военнослужащих Народной милиции ЛНР. Излишне говорить об условиях содержания в украинском плену: избиения, издевательства... Герои Луганщины истощены, но не сломлены! Сейчас каждый проходит медицинское обследование, впереди — реабилитация», — написал он в своем телеграм-канале.

По словам Пасечника, власти продолжают работать над освобождением из плена всех находящихся там военнослужащих и гражданских лиц.

Украинская сторона об обмене со своей стороны пока не сообщила.

После начала российской спецоперации на Украине стороны неоднократно сообщали об обмене военнопленными. Предыдущий обмен пленными состоялся 3 ноября по формуле 107 на 107, о нем сообщило Минобороны России. Бойцы с российской стороны были доставлены в Москву для лечения и реабилитации. «Всем освобожденным оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь», — добавили тогда в ведомстве.

До этого, 17 октября, врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что Москва получила 110 человек, Киев — 108 (предполагался обмен в формате «110 на 110», но «две женщины отказались ехать на Украину и решили остаться в России»). При этом, по его словам, Москва передала украинской стороне в основном женщин. Глава офиса президента Украины Андрей Ермак, в свою очередь, рассказал, что на Украину вернулись 37 человек, плененных на мариупольском заводе «Азовсталь». В числе вернувшихся в Россию оказались 72 моряка с гражданских судов.


 

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Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
ЛНР военнопленные Военная операция на Украине Леонид Пасечник обмен пленными
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