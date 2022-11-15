Зеленский предложил обмен пленными с Россией «всех на всех»

Президент Украины Зеленский предложил обмен с Россией по формуле «всех на всех»

Украинский президент Владимир Зеленский считает, что «настало время» остановить боевые действия на основе Устава ООН и международного права

Владимир Зеленский (Фото: Валентин Огиренко / Reuters)

Президент Украины Владимир Зеленский предложил провести с Россией обмен пленными по формуле «всех на всех», передает Reuters со ссылкой на текст его речи на саммите G20 на Бали. Зеленский выступил перед лидерами «Двадцатки» по видеосвязи.

В обращении к участникам саммита Зеленский также заявил, что «настало время» остановить конфликт на Украине «справедливо, на основе Устава ООН и международного права».

«Пожалуйста, проявите лидерство, и вместе мы обязательно найдем формулу мира», — сказал украинский лидер.

Агентство указывает, что в ходе выступления Зеленский назвал G20 «группой 19», «очевидно, отказываясь признать членство России». Сама Украина в «Большую двадцатку» не входит, лидера этой страны пригласил президент принимающей саммит Индонезии Джоко Видодо.

Саммит с участием лидеров G20 проходит на Бали (Индонезия) 15–16 ноября. Президент России Владимир Путин решил в нем не участвовать, и страну представляет глава МИДа Сергей Лавров.

После начала спецоперации на Украине Москва и Киев неоднократно сообщали об обмене военнопленными.

В середине октября обмен состоялся по формуле «108 на 110». Врио главы Донецкой народной республики Денис Пушилин пояснял, что две женщины отказали возвращаться на Украину. До этого он говорил, что договоренности предусматривают возвращение в Россию в том числе 80 гражданских моряков, которых держали в заложниках.

3 ноября Минобороны заявляло об обмене по формуле «107 на 107». Речь шла о российских военных, которым грозила смертельная опасность, отмечали в ведомстве. С украинской стороны обмен подтверждал глава офиса президента Андрей Ермак. 11 ноября он сообщил о новом этапе: в результате Киев вернул 45 военнослужащих и тела двух солдат. Москва этот обмен не комментировала.