Россия и Украина обменялись пленными. Видео

Омбудсмены должны быть вне политики и стремиться помочь гражданам своих стран, заявила Москалькова. Она встретилась с украинским коллегой Дмитрием Лубинцом и отметила готовность сторон сотрудничать

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Россия вернула 110 пленных, среди них удерживавшиеся на Украине 72 моряка, сообщила в телеграм-канале уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова.

«Впервые встретились с уполномоченным по правам человека Украины Лубинцом Дмитрием Валерьевичем. Провели конструктивный диалог», — написала она.

Москалькова подчеркнула, что уполномоченным следует держаться вне политики и пытаться помочь своим согражданам. Она отметила, что Москва и Киев достигли взаимопонимания в этом вопросе, стороны готовы сотрудничать по защите прав человека.

Украина в рамках обмена пленных получила 108 женщин-военнослужащих, сообщили в Минобороны. «Две украинские женщины перед обменом добровольно отказались возвращаться на Украину, пожелав остаться в Российской Федерации», — заявили в министерстве. Российских граждан доставят самолетами ВКС в Москву для лечения и реабилитации.

В Киеве назвали обмен «нервным», отметив множество деталей, которые влияли на процесс переговоров. По данным главы офиса президента Украины Андрея Ермака, российская сторона передала среди прочего 37 человек, плененных на мариупольском металлургическом комбинате «Азовсталь», а также 11 офицеров, 85 рядовых и сержантов.