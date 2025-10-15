 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

Поставки Киеву дальнобойных ракет не вошли в повестку «Рамштайна»

Рютте: поставки дальнобойных ракет Киеву не будут темой встречи «Рамштайн»
Сюжет
Военная операция на Украине
По словам Рютте, это двусторонний вопрос, поэтому его не будут касаться на мероприятиях блока. 15 октября пройдут встречи глав Минобороны стран НАТО и в формате «Рамштайн»
Марк Рютте
Марк Рютте (Фото: Suzanne Plunkett / Getty Images)

На сегодняшней встрече глав Минобороны стран НАТО и собрании в формате «Рамштайн» не будут обсуждаться поставки Киеву дальнобойных ракет. Об этом заявил генеральный секретарь блока Марк Рютте перед началом встречи представителей стран альянса.

Он объяснил это тем, что вопрос является двухсторонним, и должен решаться Киевом и Вашингтоном.

«Сегодня этот вопрос не будет обсуждаться, потому что это двусторонний вопрос — какие страны, да или нет, хотят ли поставлять — и какое оружие Украине. Но сегодня речь об этом не пойдет», — сказал Рютте.

WSJ узнала, что США изучают возможность поставки Киеву дальнобойных ракет
Политика
Фото:US Navy / Global Look Press

Утром 15 октября состоится заседание НАТО на уровне министров обороны. После полудня также пройдет встреча контактной группы по обороне Украины (формат «Рамштайн»).

Формат «Рамштайн», или Контактная группа по обороне Украины (Ukraine Defense Contact Group — UDCG), — это международная коалиция, в рамках которой более 40 стран (в первую очередь партнеры по НАТО и Евросоюзу) координируют предоставление республике военной поддержки. Назван в честь немецкой авиабазы Рамштайн, где в апреле 2022 года прошла первая встреча группы.

Задача формата — ускорить поставки Киеву вооружений, синхронизируя международные усилия по закупкам, производству и обеспечению страны оружием. Группа провела уже несколько десятков встреч.

Постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер накануне заявил, что Вашингтон ожидает 15 октября крупное объявление насчет поставок оружия Украине. «Сейчас мы ожидаем, что наши европейские союзники продолжат закупки, а завтра, как я и говорил, будут сделаны важные заявления», — сказал он. Агентство Bloomberg интерпретировало его слова так, что заявления ожидаются от союзников США.

Киев некоторое время запрашивает у США ракеты Tomahawk с дальностью до 2,5 тыс. км. Этот вопрос, в частности, обсуждался в телефонных беседах между американским и украинским президентами Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским.

В начале октября Трамп заявил, что «почти принял решение» о поставках ракет Tomahawk Киеву. «Возможно, я скажу [президенту России Владимиру Путину]: послушай, если эту войну не удастся урегулировать, я отправлю им ракеты Tomahawk», — сказал он позднее.

Путин предупреждал, что отношения России и США могут серьезно пострадать в случае передачи этого оружия, «во всяком случае наметившихся позитивных тенденций в этих отношениях». В то же время, по словам российского президента, поставки этих ракет никак не изменят ситуацию на поля боя. «Будем их сбивать, будем совершенствовать свою систему ПВО», — подчеркивал Путин.

Зеленский утверждал, что, если Украина получит Tomahawk, удары будут наноситься только по военным целям. Он не назвал среди них объекты энергетической инфраструктуры, но сказал: «Россияне продают энергоносители, получают деньги, вкладывают их в военную сферу. Для нас это военные цели».

Читайте РБК в Telegram.

Главное для большого бизнеса
СберПро Технологии

Открытые финансы и AI-агенты: как финтех меняет клиентский путь и бизнес-модели

СберПро Финансы

Как работают платформы ЦФА и какому бизнесу доступна эмиссия

СберПро Металлургия

Как AI используется в металлургии: экономический эффект и новые профессии

СберПро Главное

SberPro Tech 2025. IV конференция по цифровой трансформации бизнеса

СберПро Интересное

Дайджест глобальных технологических трендов

СберПро Технологии

Нечеловеческая сила. Как роботизация меняет российский бизнес

СберПро Кадры

Забота как работа. Почему наставничество — главный тренд развития сотрудников

СберПро Интересное

AI-этика в финансах: баланс между инновациями и ответственностью

СберПро Интересное

Миссия или метрики: что первично в управлении компанией?

СберПро MNC

Взаимный интерес. Как развивается экономическое сотрудничество России с Вьетнамом и Таиландом

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Персоны
Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
Украина Дальнобойное оружие Марк Рютте
Марк Рютте фото
Марк Рютте
политик, генсек НАТО
14 февраля 1967 года
Материалы по теме
WSJ узнала, что США изучают возможность поставки Киеву дальнобойных ракет
Политика
FT рассказала, сколько ракет Tomahawk США способны поставить Украине
Политика
Трамп заявил, что может обсудить поставку Tomahawk Киеву с Путиным
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 14 октября
EUR ЦБ: 93,92 (-0,13) Инвестиции, 14 окт, 09:57 Курс доллара на 14 октября
USD ЦБ: 80,85 (-0,34) Инвестиции, 14 окт, 09:57
В Латвии ввели платное пересечение границы Политика, 11:43
Курс юаня на Мосбирже впервые за два месяца опустился ниже ₽11 Инвестиции, 11:43
Перспективные направления развития ИТ-сектора на ближайшие 5 лет РБК х Ростелеком, 11:42
Личный фонд вместо брачного договора: когда и зачем он нужен бизнесуПодписка на РБК, 11:42
Туризм 360: почему регионам важно становиться брендами Стиль, 11:41
Верховный суд отказал Кисиеву в оспаривании нормы о лишении гражданства Политика, 11:41
Проездом по биометрии в Москве воспользовались свыше 177 млн раз Город, 11:36
Курс Мини-MBA: рост для лидеров
Старт потока 20 октября
Присоединиться
Власти ускорят «переезд» подсанкционных инвесторов с двойным гражданствомПодписка на РБК, 11:35
Матч отбора к ЧМ между Катаром и ОАЭ завершился массовыми беспорядками Спорт, 11:35
Ворвавшийся в офис «Питер FM» мужчина выкрикивал антивоенные лозунги Политика, 11:34
Автомобиль загорелся на проспекте Мира в Москве Общество, 11:32
Какими бывают золотые слитки РБК и Сбер, 11:31
Расследование дела против экс-замминистра обороны Попова завершили Общество, 11:29
«Глазами пса»: зачем смотреть фильм о том, как собаке чудятся призраки Life, 11:27