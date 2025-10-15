Поставки Киеву дальнобойных ракет не вошли в повестку «Рамштайна»

По словам Рютте, это двусторонний вопрос, поэтому его не будут касаться на мероприятиях блока. 15 октября пройдут встречи глав Минобороны стран НАТО и в формате «Рамштайн»

Марк Рютте (Фото: Suzanne Plunkett / Getty Images)

На сегодняшней встрече глав Минобороны стран НАТО и собрании в формате «Рамштайн» не будут обсуждаться поставки Киеву дальнобойных ракет. Об этом заявил генеральный секретарь блока Марк Рютте перед началом встречи представителей стран альянса.

Он объяснил это тем, что вопрос является двухсторонним, и должен решаться Киевом и Вашингтоном.

«Сегодня этот вопрос не будет обсуждаться, потому что это двусторонний вопрос — какие страны, да или нет, хотят ли поставлять — и какое оружие Украине. Но сегодня речь об этом не пойдет», — сказал Рютте.

Утром 15 октября состоится заседание НАТО на уровне министров обороны. После полудня также пройдет встреча контактной группы по обороне Украины (формат «Рамштайн»).

Формат «Рамштайн», или Контактная группа по обороне Украины (Ukraine Defense Contact Group — UDCG), — это международная коалиция, в рамках которой более 40 стран (в первую очередь партнеры по НАТО и Евросоюзу) координируют предоставление республике военной поддержки. Назван в честь немецкой авиабазы Рамштайн, где в апреле 2022 года прошла первая встреча группы. Задача формата — ускорить поставки Киеву вооружений, синхронизируя международные усилия по закупкам, производству и обеспечению страны оружием. Группа провела уже несколько десятков встреч.

Постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер накануне заявил, что Вашингтон ожидает 15 октября крупное объявление насчет поставок оружия Украине. «Сейчас мы ожидаем, что наши европейские союзники продолжат закупки, а завтра, как я и говорил, будут сделаны важные заявления», — сказал он. Агентство Bloomberg интерпретировало его слова так, что заявления ожидаются от союзников США.

Киев некоторое время запрашивает у США ракеты Tomahawk с дальностью до 2,5 тыс. км. Этот вопрос, в частности, обсуждался в телефонных беседах между американским и украинским президентами Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским.

В начале октября Трамп заявил, что «почти принял решение» о поставках ракет Tomahawk Киеву. «Возможно, я скажу [президенту России Владимиру Путину]: послушай, если эту войну не удастся урегулировать, я отправлю им ракеты Tomahawk», — сказал он позднее.

Путин предупреждал, что отношения России и США могут серьезно пострадать в случае передачи этого оружия, «во всяком случае наметившихся позитивных тенденций в этих отношениях». В то же время, по словам российского президента, поставки этих ракет никак не изменят ситуацию на поля боя. «Будем их сбивать, будем совершенствовать свою систему ПВО», — подчеркивал Путин.

Зеленский утверждал, что, если Украина получит Tomahawk, удары будут наноситься только по военным целям. Он не назвал среди них объекты энергетической инфраструктуры, но сказал: «Россияне продают энергоносители, получают деньги, вкладывают их в военную сферу. Для нас это военные цели».