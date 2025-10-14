США анонсировали на завтра «крупное объявление» по оружию для Украины
США сделают завтра, 15 октября, крупное объявление насчет поставок оружия Украине, заявил американский постоянный представитель при НАТО Мэттью Уитакер на пресс-конференции.
По его мнению, южноевропейские страны должны активнее оказывать Украине военную поддержку, особенно в рамках специальной программы альянса PURL, предполагающей закупку американского вооружения за счет стран Европы.
«Президент Трамп предоставил Украине лучшее в мире оружие: оно ей нужно, она жаждет его. Эта программа жизненно важна для того, чтобы заставить Россию сесть за стол переговоров, и я бы призвал тех, кто еще не принял участия, сделать это», — добавил Уитакер.
В начале октября президент США Дональд Трамп сказал, что «почти принял решение» о поставках ракет Tomahawk Киеву. «Возможно, я скажу [президенту России Владимиру Путину]: послушай, если эту войну не удастся урегулировать, я отправлю им ракеты Tomahawk», — отметил он.
Отношения России и США могут серьезно пострадать в случае передачи этого оружия, «во всяком случае наметившихся позитивных тенденций в этих отношениях», предупредил российский президент Владимир Путин. Он вместе с тем добавил, что поставки никак не изменят ситуацию на поля боя. «Будем их сбивать, будем совершенствовать свою систему ПВО», — считает Путин.
Если Украина получит Tomahawk, удары будут наноситься только по военным целям, заявил украинский президент Владимир Зеленский. Он не назвал среди целей объекты энергетической инфраструктуры, но сказал: «Россияне продают энергоносители, получают деньги, вкладывают их в военную сферу. Для нас это военные цели».
Tomahawk — многоцелевые ракеты, предназначенные для поражения командных пунктов, радаров, батарей ПВО, аэродромов и других целей. Их дальность — до 2,5 тыс. км. Способны нести как обычные, так и ядерные боеголовки, однако ракеты с ядерной боевой частью были сняты с эксплуатации в рамках мер по ядерному разоружению.
