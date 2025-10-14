США анонсировали на завтра «крупное объявление» по оружию для Украины

Постпред США при НАТО не уточнил, о каком оружии идет речь. Прежде Трамп говорил, что может отправить Украине ракеты Tomahawk. Российские власти предупреждают об угрозе для отношений с США в случае передачи ракет

Мэттью Уитакер (Фото: Samuel Corum / Getty Images)

США сделают завтра, 15 октября, крупное объявление насчет поставок оружия Украине, заявил американский постоянный представитель при НАТО Мэттью Уитакер на пресс-конференции.

По его мнению, южноевропейские страны должны активнее оказывать Украине военную поддержку, особенно в рамках специальной программы альянса PURL, предполагающей закупку американского вооружения за счет стран Европы.

«Президент Трамп предоставил Украине лучшее в мире оружие: оно ей нужно, она жаждет его. Эта программа жизненно важна для того, чтобы заставить Россию сесть за стол переговоров, и я бы призвал тех, кто еще не принял участия, сделать это», — добавил Уитакер.

В начале октября президент США Дональд Трамп сказал, что «почти принял решение» о поставках ракет Tomahawk Киеву. «Возможно, я скажу [президенту России Владимиру Путину]: послушай, если эту войну не удастся урегулировать, я отправлю им ракеты Tomahawk», — отметил он.

Отношения России и США могут серьезно пострадать в случае передачи этого оружия, «во всяком случае наметившихся позитивных тенденций в этих отношениях», предупредил российский президент Владимир Путин. Он вместе с тем добавил, что поставки никак не изменят ситуацию на поля боя. «Будем их сбивать, будем совершенствовать свою систему ПВО», — считает Путин.

Если Украина получит Tomahawk, удары будут наноситься только по военным целям, заявил украинский президент Владимир Зеленский. Он не назвал среди целей объекты энергетической инфраструктуры, но сказал: «Россияне продают энергоносители, получают деньги, вкладывают их в военную сферу. Для нас это военные цели».

Tomahawk — многоцелевые ракеты, предназначенные для поражения командных пунктов, радаров, батарей ПВО, аэродромов и других целей. Их дальность — до 2,5 тыс. км. Способны нести как обычные, так и ядерные боеголовки, однако ракеты с ядерной боевой частью были сняты с эксплуатации в рамках мер по ядерному разоружению.