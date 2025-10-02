WSJ узнала, что США изучают возможность поставки Киеву дальнобойных ракет
США рассматривают возможность поставить Украине ракеты Tomahawk и Barracuda, а также другие ракеты американского производства с дальностью 800 км, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на чиновников.
Решение о том, какие именно поставки могут быть одобрены, пока не принято, уточняет издание.
Материал дополняется
