WSJ узнала, что США изучают возможность поставки Киеву дальнобойных ракет

США рассматривают возможность поставить Украине ракеты Tomahawk и Barracuda, а также другие ракеты американского производства с дальностью 800 км, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на чиновников.

Решение о том, какие именно поставки могут быть одобрены, пока не принято, уточняет издание.

Материал дополняется