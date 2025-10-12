 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Зеленский назвал возможные цели для ракет Tomahawk в России

Удары ракетами Tomahawk, если таковые будут поставлены на Украину, будут наноситься в России только по военным целям. Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский, передает РБК-Украина.

Глава государства не назвал среди целей объекты энергетической инфраструктуры, но сказал: «Россияне продают энергоносители, получают деньги, вкладывают их в военную сферу. Для нас — это военные цели. <...> Если мы говорим о дальнобойных ударах, то говорим исключительно о военных целях», — добавил он.

Зеленский не стал отвечать на вопрос, передают ли США Киеву данные для ударов вглубь России.

«Я не могу поделиться всей информацией о разведке. Мы удовлетворены тем, как работают наши две разведки. На сегодняшний день между ними очень крепкие отношения», — сказал он.

Материал дополняется

«Там цена жизни — ноль» — Саралиев об обмене пленными

Дуров заявил об истекающем времени на «спасение свободного интернета»

Европарламент принял решение насчет вотумов недоверия Урсуле фон дер Ляйен

Путин поспорил с Пашиняном об объеме товарооборота. Видео

Путин рассказал о новом оружии, которое проходит испытания

Власти Испании отреагировали на слова Трампа, который предложил «выкинуть» страну из НАТО

Авторы
Теги
Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
Владимир Зеленский Tomahawk
Лента новостей
Курс евро на 11 октября
EUR ЦБ: 94,05 (-0,65) Инвестиции, 08:47 Курс доллара на 11 октября
USD ЦБ: 81,19 (-0,22) Инвестиции, 08:47
Зеленский назвал возможные цели для ракет Tomahawk в России Политика, 22:12
Сборная Белоруссии потеряла шансы попасть на ЧМ-2026 Спорт, 21:55
Politico узнал, как Мадуро может стать законной целью для США Политика, 21:54
Минэнерго объяснило мораторий на обнуление топливного демпфера Общество, 21:38
Сборная Чехии сенсационно уступила 136-й команде мира в отборе ЧМ-2026 Спорт, 21:35
Власти Чечни назвали «победой» отмену голосования по банкноте 500 руб. Политика, 21:34
Журналист узнал о контракте чемпиона НБА с российским баскетболистом Спорт, 21:14
Трамп заявил, что США хотят помочь Китаю Политика, 21:11
ЕС ввел новую систему регистрации при въезде Общество, 21:03
Пепперштейн, Монро, Бухло: что читать по современному искусству РБК и СберПервый, 21:00
Bild рассказал о немецких компаниях, продолжающих зарабатывать в России Экономика, 20:43
Абстракционизм: как искусство «отщепенцев» изменило понимание красоты РБК и ГАЛС, 20:36
Израиль и ХАМАС решили проигнорировать мирный саммит в Египте Политика, 20:36