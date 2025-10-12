Зеленский назвал возможные цели для ракет Tomahawk в России
Удары ракетами Tomahawk, если таковые будут поставлены на Украину, будут наноситься в России только по военным целям. Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский, передает РБК-Украина.
Глава государства не назвал среди целей объекты энергетической инфраструктуры, но сказал: «Россияне продают энергоносители, получают деньги, вкладывают их в военную сферу. Для нас — это военные цели. <...> Если мы говорим о дальнобойных ударах, то говорим исключительно о военных целях», — добавил он.
Зеленский не стал отвечать на вопрос, передают ли США Киеву данные для ударов вглубь России.
«Я не могу поделиться всей информацией о разведке. Мы удовлетворены тем, как работают наши две разведки. На сегодняшний день между ними очень крепкие отношения», — сказал он.
Материал дополняется
