Трамп допустил поставки Киеву Tomahawk без урегулирования конфликта

Трамп заявил, что может сказать Путину: если конфликт на Украине не будет урегулирован, США отправят Киеву ракеты Tomahawk. Кремль подчеркивал, что Россия готова к урегулированию, несмотря на напряженность

Президент США Дональд Трамп заявил, что скажет Москве: если конфликт на Украине не будет урегулирован, США могут поставить Киеву крылатые ракеты Tomahawk с дальностью до 2,5 тыс. км. Об этом он сообщил, общаясь с журналистами на борту своего самолета.

«Возможно, я скажу [президенту России Владимиру Путину]: послушай, если эту войну не удастся урегулировать, я отправлю им [Украине] ракеты Tomahawk», — заявил Трамп. Кремль подчеркивал, что Россия готова к урегулированию, несмотря на напряженность.

Tomahawk — многоцелевые ракеты, предназначенные для поражения командных пунктов, радаров, батарей ПВО, аэродромов и других целей. Имеют дальность до 2,5 тыс. км. Способны нести как обычные, так и ядерные боеголовки, однако ракеты с ядерной боевой частью были сняты с эксплуатации в рамках мер по ядерному разоружению.

В начале октября Трамп заявил, что «почти принял решение» о поставках Tomahawk Киеву. Кремль предупредил, что такой шаг станет «серьезным витком эскалации». По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, тема возможных поставок Украине Tomahawk вызывает у Москвы серьезную обеспокоенность.

Президент Украины Владимир Зеленский за последние два дня дважды созванивался с Трампом. По данным Axios, при первом разговоре, состоявшемся накануне, обсуждались поставки Киеву Tomahawk. Зеленский утверждает, что Киев намерен наносить удары дальнобойным оружием только по военным целям.

Москва осуждает любую военную помощь Украине. Российский президент Владимир Путин считает, что передача ракет Украине не изменит соотношение сил на поле боя, так как Россия будет их сбивать. Он подчеркнул, что применять это вооружение без прямого участия американских военнослужащих будет невозможно, что навредит отношениям Москвы и Вашингтона. В ответ на возможные поставки Украине Россия укрепит средства противовоздушной обороны, пообещал Путин.

Зеленский в интервью телеканалу Fox News 12 октября сообщил, что Трамп пока не принял решение насчет Tomahawk.

«Мы работаем над этим. И я жду решения президента Трампа», — сказал он.