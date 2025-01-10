Что будет с форматом «Рамштайн» после возвращения Трампа в Белый дом В Германии прошла 25-я встреча контактной группы по обороне Украины

Существование формата «Рамштайн», который координировал западную поддержку Украины, после выборов в США оказалось под вопросом. Что будут делать партнеры, если США перестанут поддерживать Киев, — в материале РБК

Заседание Контактной группы по обороне Украины на авиабазе Рамштайн (Фото: Heiko Becker / Reuters)

Чем завершилась последняя встреча «Рамштайн»

9 января в Германии на авиабазе Рамштайн прошла 25-я встреча Контактной группы по обороне Украины, которая координирует поставки западного оружия Киеву. Это была последняя встреча формата перед инаугурацией нового президента США Дональда Трампа (состоится 20 января). Вопрос, что будет с группой «Рамштайн» после того, как Трамп вернется в Белый дом, остается открытым: как сообщила 9 января The New York Times, «не ясно, будет ли она продолжать работу при новой администрации»: «Трамп очень скептически относится к поддержке Украины, намного меньше вкладывается в альянсы и открыто проявляет благосклонность к президенту Путину».

Формат «Рамштайн», или Контактная группа по обороне Украины (Ukraine Defense Contact Group — UDCG), — это международная коалиция, в рамках которой более 40 стран (в первую очередь партнеры по НАТО и Евросоюзу) координируют предоставление республике военной поддержки. Назван в честь немецкой авиабазы Рамштайн, где в апреле 2022 года прошла первая встреча группы; сегодня база представляет собой опорный пункт Военно-воздушных сил США в Европе, там располагается Объединенное авиационное командование НАТО. Союзники и партнеры организовали UDCG по инициативе министра обороны США Ллойда Остина вскоре после начала полномасштабных боевых действий на Украине. Задача формата — ускорить поставки Киеву вооружений, синхронизируя международные усилия по закупкам, производству и обеспечению страны оружием. За 2,5 года группа встретчалась 25 раз.

На пресс-конференции после январской встречи Остин подвел итоги работы UDCG. С февраля 2022 года, отметил глава Пентагона, партнеры предоставили Украине средства и поддержку, необходимые на разных этапах конфликта: это артиллерия и ракеты; системы противовоздушной обороны; развитие производства беспилотников; поставка систем HIMARS и Javelin. «В такой войне не существует отдельного средства, которое бы изменило ход игры, — заявил министр обороны США. — Как я сказал в Киеве в октябре, значение имеет совокупный эффект от военных средств и сосредоточенность на том, что реально работает по мере развития борьбы».

Москва отрицательно относится к военной поддержке Украины западными странами, утверждая, что поставки вооружений лишь затягивают конфликт и увеличивают число жертв.

По данным Пентагона, за два с половиной года партнеры вложили в оборону Украины около $126 млрд, с течением времени вклад каждой страны-союзницы менялся в соответствии с потребностями ВСУ на поле боя. Остин отметил следующие достижения союзников:

Дания, Финляндия, Германия, Нидерланды, Норвегия, Польша, Швеция и Испания поставили Украине танки Leopard;

Германия разработала и возглавила Инициативу по укреплению ПВО Украины, куда партнеры вложили более $1 млрд;

Чехия запустила инициативу по закупке артиллерийских боеприпасов со всего мира, в которой участвует более десяти стран (в планах было передать Украине в 2024 году 500 тыс. боеприпасов; сколько передали в итоге — неизвестно);

Дания и Нидерланды передали первые истребители F-16, а Канада, Франция, Румыния, Великобритания и США начали обучать украинских пилотов.

В сентябре 2024 года Пентагон приводил следующие достижения «формата «Рамштайн». Создание новых или расширение действующих производств оружия — США, в частности, вложили в собственное производство $5,3 млрд, увеличив его в несколько раз. Теперь США производят не 14,4 тыс. единиц артиллерии калибра 155 мм в месяц, а 40 тыс.; производство управляемых реактивных снарядов GMLRS выросло на 40%, до 1,1 тыс. в месяц, реактивных систем залпового огня HIMARS — на 60%, до восьми, противотанковых ракетных комплексов Javelin — на 14%, до 200.

Рост оборонного производства в некоторых странах-партнерах. Например, предприятия в Германии, Испании, Венгрии, Южной Африке и Австралии планируют в 2025 году увеличить производство артиллерийских снарядов и пороха до 700 тыс. штук и 10 тыс. тонн в год соответственно, а к концу года европейские страны намерены увеличить производство боеприпасов до 2 млн штук.

Организация совместных производств Украины с США и европейскими странами (с Киевом договорились такие американские компании, как Northrop Grumman, Amentum, D&M Holding Company, а также норвежская Nammo, франко-немецкая KNDS, немецкая Rheinmetall).

«Я покидаю эту Контактную группу, не прощаясь, но бросая ей вызов, — сказал Остин. — Коалиция по поддержке Украины не должна дрогнуть. Она не должна пошатнуться. И она не должна потерпеть неудачу. На карту поставлено выживание Украины. Но также и вся наша безопасность». Предполагать, что будет с UDCG после прихода республиканской администрации, глава Пентагона не стал.

По оценке издания Politico, с уходом Остина группа «Рамштайн» потеряет своего основателя и предводителя, при том что ни одна страна пока так и не взяла на себя роль лидера в этой коалиции. «Роспуск группы может стать ударом для Украины, которая уступает России позиции на поле боя и испытывает трудности с набором и обучением новых военных», — отмечает издание.

Президент Украины Владимир Зеленский, выступая на встрече, призвал партнеров продолжать поддерживать Киев и вводить против России новые санкции. Он также сообщил, что к началу 2025 года 27 стран заключили с республикой двусторонние соглашения о гарантиях безопасности. «Полное выполнение этих соглашений — это реальный вклад не только в нашу безопасность в Украине, но и в вашу безопасность, — сказал Зеленский (цитата по сайту президента Украины). — Но нас здесь, в Рамштайне, больше. Гораздо больше. Так что объединим наши силы и заключим такие соглашения со всеми участниками». Зеленский также сказал, что планирует завершить конфликт в 2025 году.

После встречи, отвечая на вопросы журналистов, президент Украины сообщил, что партнеры пообещали Киеву дополнительный пакет помощи в $2 млрд. По его словам, вопрос о сохранении формата на встрече не поднимался. «Потому что все понимают, что следующая встреча в феврале, все об этом уже договорились. Для нас важна эта площадка, на которой встречается такое большое количество стран. Важно, чтобы она продолжила свою работу», — пояснил Зеленский (цитата по «Украинской правде»).

Как Европа планирует заместить вклад США в помощь Украине

Потенциальную альтернативу формату «Рамштайн» в НАТО обсуждали еще на июльском саммите в Вашингтоне. Речь идет о создании в немецком Висбадене миссии альянса «Поддержка и обучение НАТО для Украины» (NSATU). Основные ее задачи — подготовка украинских солдат на учебных объектах в странах-союзниках, ремонт военной техники, а также планирование, координация и организация поставок оружия для Украины. В миссии задействованы около 700 человек, включая военнослужащих штаба НАТО SHAPE в Бельгии и логистических центров в Польше и Румынии.

В октябре новый генеральный секретарь альянса Марк Рютте посетил миссию NSATU, которая находилась на стадии формирования. Он отметил, что она «будет иметь реальное значение для Украины на поле боя и для безопасности самого альянса». При этом заместитель командующего штаб-квартирой НАТО в Висбадене генерал-майор бундесвера Хартмут Ренк заявил, что NSATU «не стремится заменить никакие другие существующие структуры», а ее основная цель заключается в том, чтобы не допустить перебоев в поставке военной помощи Украине.

В декабре Reuters со ссылки на источники сообщило, что с запуском NSATU НАТО планирует перенять у США координацию военных поставок. В материале отмечалось, что эта миссия рассматривается как попытка защитить механизм поддержки Украины от возможного противодействия администрации Трампа. На встрече с европейскими политиками в Брюсселе 18 декабря Рютте подтвердил старт работы NSATU. Ренк же сообщил, что NSATU находится на той стадии своего развития, когда перенимает обязанности Международного координационного центра доноров (IDCC) и Группы содействия безопасности в Украине под руководством США (SAG-U).

На встрече в формате «Рамштайн» 9 января европейские лидеры также дали понять, что готовятся к возможному сворачиванию США военной помощи Киеву. Глава европейской дипломатии Кая Каллас отметила, что ЕС готов взять на себя лидерство в этом вопросе. «Я действительно уверена, что все остальные члены, и, надеюсь, также США, готовы продолжить поддержку Украины. ЕС также готов взять на себя это лидерство, если США этого не захотят», — заявила она, пояснив, что «не в интересах Америки, чтобы Россия стала самой мощной силой в мире» (цитата по Politico).

Министр обороны Германии Борис Писториус отметил, что контактной группе по обороне Украины лучше всего оставаться под руководством США. Однако остальные союзники Киева готовы принять дальнейшие шаги, если Вашингтон все-таки отступит. «Если сейчас в США решат больше не поддерживать этот формат, то нам придется принимать собственные решения», — заявил министр 9 января.

Писториус также анонсировал новый пакет военной помощи, подразумевающий поставку дополнительных управляемых ракет для систем ПВО IRIS-T, которые были первоначально предназначены для бундесвера. «Мы сначала обеспечим Украину, прежде чем пополним наши запасы», — пояснил он. Минобороны ФРГ уточнило в соцсети X, что в 2025 году Германия планирует передать Украине еще шесть систем IRIS-T и почти 50 управляемых ракет к ним.

Писториус, кроме того, сообщил, что с целью защиты важного логистического узла для военных поставок Украине Германия планирует в ближайшие несколько недель перебросить две системы ПВО Patriot и 200 военнослужащих в Польшу. Представитель верховного главнокомандующего объединенными вооруженными силами НАТО в Европе полковник Мартин О’Доннелл сообщил CNN, что с для укрепления этого логистического узла альянс решил взять на себя контроль за воздушной обороной в Польше. Как отмечает издание, это одна из мер, которые разрабатывались в течение нескольких месяцев с целью переложить бремя военной помощи для Украины с США на европейские страны. «Эта работа продолжается, и с каждым днем НАТО берет на себя все больше ответственности», — заявил О’Доннелл.

Министр обороны Польши Владислав Мартин Косиняк-Камыш, выступая в сейме 8 января, предположил, что грядущая встреча в формате «Рамштайн» может быть последней. «Я считаю, что НАТО должна взять на себя большее бремя, как она взяла на себя большее бремя сейчас, с этого года, в деятельности, связанной с защитой аэропорта в Ясенке», — призвал министр, отметив, что сейчас Польша вместе с Германией и Италией уже возглавляет коалицию бронетанковых сил. В этом контексте Косиняк-Камыш заявил о планах пригласить в Варшаву 13 января министров обороны Германии, Франции, Великобритании, Италии и Украины, чтобы обсудить возможные изменения после инаугурации Трампа.