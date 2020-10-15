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Протесты в Киргизии ,  
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Песков ответил на вопрос об «ответственности или слабости» главы Киргизии

В Кремле считают, что сейчас важны любые действия, которые помогут стабилизации и выводу происходящего в конституционное русло
Сооронбай Жээнбеков
Сооронбай Жээнбеков (Фото: Алексей Дружинин / РИА Новости)

Поступок киргизского президента Сооронбая Жээнбекова, объявившего об отставке, невозможно оценить, основываясь на эмоциональном критерии, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Помогут любые действия, которые послужат стабилизации и выводу происходящего в конституционное русло», — сказал Песков в ответ на вопрос, считает ли Кремль отказ Жээнбекова от власти ответственным поступком или слабостью.

Как отметил пресс-секретарь президента, Москва надеется, что ситуация как можно скорее успокоится. Он также сказал, что пока не может ответить однозначно на вопрос, с кем Кремль будет вести диалог в Киргизии.

Приостановка предоставления любой финансовой поддержки Киргизии до стабилизации в ней политической ситуации имеет определенный смысл, поскольку сейчас там нет как такового правительства, считают в Кремле.

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Фото:Табылды Кадырбеков / Sputnik / РИА Новости

О решении уйти с поста президента Жээнбеков сообщил 15 октября. По словам главы Киргизии, он не держится за власть, а превыше всего ставит целостность народа и единство общества. «Я не хочу остаться в истории Кыргызстана как президент, проливший кровь и стрелявший в своих граждан», — написал Жээнбеков.

Ситуация в Киргизии обострилась после проведения парламентских выборов 4 октября. Согласно объявленным ЦИК результатам, из 16 принявших участие в голосовании партий в парламент прошли только четыре. Активисты не согласились с официальными результатами и потребовали повторных выборов. 5 октября в Бишкеке начались протесты, которые быстро переросли в столкновения силовиками. По предварительной оценке властей, ущерб от беспорядков в столице составил более 17 млн сомов (около $213,5 тыс.). Митинги проходят и в других городах республики — Оше, Нарыне, Кара-Балте, Таласе.

В ночь на 6 октября протестующие смогли прорваться на территорию Белого дома в Бишкеке, а также добились освобождения из СИЗО бывшего президента страны Алмазбека Атамбаева и ряда других экс-чиновников. Активисты сломали ворота в здание госкомитета, где находился бывший глава государства, зашли на территорию и начали переговоры с начальством. 10 октября Атамбаева снова задержали — по делу об организации массовых беспорядках, ему пришлось вернуться в следственный изолятор.

Представитель ответила на сообщения о сроках отставки главы Киргизии
Политика
Сооронбай Жээнбеков


На фоне протестов ЦИК признала итоги выборов недействительными и предложила снизить избирательный порог. Жээнбеков, в свою очередь, отправил в отставку правительство, премьер-министра и главу Генштаба. Пост главы правительства получил Жапаров, который выступал за отставку президента, поскольку тот, по его мнению, не выполнил своих обещаний.

На фоне протестов в Киргизию по поручению Владимира Путина приехал замглавы администрации президента России Дмитрий Козак. Он встретился с Жээнбековым, содержание переговоров не раскрывалось. Накануне, 14 октября, источники РБК сообщили, что Россия приостановила финансовую помощь Киргизии до стабилизации политической ситуации.

Авторы
Полина Химшиашвили, Анастасия Батманова
Киргизия Сооронбай Жээнбеков
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