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Протесты в Киргизии ,  
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Экс-президент Киргизии Атамбаев вернулся в СИЗО

Алмазбек Атамбаев
Алмазбек Атамбаев (Фото: Fabrizio Bensch / Reuters)

Бывший глава Киргизии Алмазбек Атамбаев вновь водворен в СИЗО Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) республики в рамках дела об освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева. Об этом сообщает издание 24.kg со ссылкой на пресс-службу ведомства.

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Кроме того, судья, подписавший ранее распоряжение об изменении меры пресечения Атамбаеву на домашний арест, заявил, что сделал это под давлением.

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«По данному факту межведомственной следственной группой расследуется досудебное производство и рассматривается вопрос об отмене этого постановления», — заявили в ГКНБ.

Также в сообщении уточняется, что параллельно суд рассматривает уголовное дело о событиях в селе Кой-Таш в 2019 году. Тогда сторонники экс-главы государства оказывали сопротивление его задержанию. При штурме резиденции Атамбаева пострадали более 130 человек, 109 попали в больницы, один сотрудник спецназа погиб.

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Ранее, 10 октября, силовики задержали бывшего президента по делу об организации массовых беспорядков в Бишкеке, возникших на фоне протестов.

Атамбаев был главой Киргизии с 2011 по 2017 год. В августе прошлого года его задержали после штурма резиденции в селе Кой-Тош. До начала протестов в Киргизии он отбывал наказание по делу о незаконном освобождении криминального авторитета Батукаева, а также о нарушениях при модернизации ТЭЦ, покупке офиса, незаконном приобретении и сдаче в аренду земельного участка в Кой-Тош. Его приговорили к 11 годам и двум месяцам лишения свободы.

Силовики задержали экс-президента Киргизии Атамбаева
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Алмазбек Атамбаев

В ходе протестов 6 октября митингующие освободили Атамбаева из СИЗО. В тот же день было опубликовано распоряжение об изменении меры пресечения с заключения под стражу на домашний арест сроком до 11 ноября 2020 года.

Протесты в Бишкеке начались 5 октября после объявления предварительных результатов парламентских выборов. Планку в 7% голосов смогли преодолеть только четыре партии из 16. Граждане вышли на улицы с требованием провести повторное голосование. Позднее ЦИК признал первоначальные результаты недействительными.

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Довольно быстро протесты переросли в массовые беспорядки. Только за первые сутки пострадали около 600 митингующих, еще один человек погиб.

Днем 13 октября замглавы администрации президента России Дмитрий Козак приехал в Киргизию на встречу с президентом Сооронбаем Жээнбековым. В Бишкеке заявили, что российская сторона выразила беспокойство касательно текущей ситуации в государстве и предложила свою помощь в урегулировании ситуации.

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