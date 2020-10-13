Экс-президент Киргизии Атамбаев вернулся в СИЗО

Также в сообщении уточняется, что параллельно суд рассматривает уголовное дело о событиях в селе Кой-Таш в 2019 году. Тогда сторонники экс-главы государства оказывали сопротивление его задержанию. При штурме резиденции Атамбаева пострадали более 130 человек, 109 попали в больницы, один сотрудник спецназа погиб.

Ранее, 10 октября, силовики задержали бывшего президента по делу об организации массовых беспорядков в Бишкеке, возникших на фоне протестов.

Атамбаев был главой Киргизии с 2011 по 2017 год. В августе прошлого года его задержали после штурма резиденции в селе Кой-Тош. До начала протестов в Киргизии он отбывал наказание по делу о незаконном освобождении криминального авторитета Батукаева, а также о нарушениях при модернизации ТЭЦ, покупке офиса, незаконном приобретении и сдаче в аренду земельного участка в Кой-Тош. Его приговорили к 11 годам и двум месяцам лишения свободы.

В ходе протестов 6 октября митингующие освободили Атамбаева из СИЗО. В тот же день было опубликовано распоряжение об изменении меры пресечения с заключения под стражу на домашний арест сроком до 11 ноября 2020 года.

Протесты в Бишкеке начались 5 октября после объявления предварительных результатов парламентских выборов. Планку в 7% голосов смогли преодолеть только четыре партии из 16. Граждане вышли на улицы с требованием провести повторное голосование. Позднее ЦИК признал первоначальные результаты недействительными.

Довольно быстро протесты переросли в массовые беспорядки. Только за первые сутки пострадали около 600 митингующих, еще один человек погиб.

Днем 13 октября замглавы администрации президента России Дмитрий Козак приехал в Киргизию на встречу с президентом Сооронбаем Жээнбековым. В Бишкеке заявили, что российская сторона выразила беспокойство касательно текущей ситуации в государстве и предложила свою помощь в урегулировании ситуации.