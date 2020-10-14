Представитель ответила на сообщения о сроках отставки главы Киргизии

Сооронбай Жээнбеков (Фото: Global Look Press)

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков планирует уйти в отставку после того, как в стране пройдут парламентские выборы. Об этом сообщила пресс-секретарь Жээнбекова Толгонай Стамалиева, передает агентство АКИpress.

«Президент уйдет в отставку после того, как вернет страну в правовое поле, — после проведения парламентских выборов, объявления выборов нового президента страны», — пояснила Стамалиева.

Пресс-секретарь главы государства добавила, что 14 октября Жээнбеков в Бишкеке провел встречу с новым премьер-министром Садыром Жапаровым. В ходе встречи премьер-министр заявил о том, что президент должен уйти в отставку сегодня вечером.

В свою очередь, Жээнбеков отметил, что сейчас он не имеет права оставлять должность президента, потому что это может привести к непредсказуемому сценарию развития событий во вред государству, пояснила пресс-секретарь Жээнбекова.

По словам Стамалиевой, президент придерживается той же позиции, которую он озвучил 9 октября 2020 года. В частности, тогда Жээнбеков пообещал уйти в отставку после того, как он вернет страну в правовое поле.

Ранее новый премьер-министр Киргизии Садыр Жапаров заявил, что президент Сооронбай Жээнбеков должен уйти в отставку 14 октября. По мнению Жапарова, президент нарушил обещания, которые давал раньше. «Это не мое требование, это требование народа. Народ требовал, чтобы президент подал в отставку. Мы проводили переговоры, были и депутаты. Президент говорил, что в течение трех дней подаст в отставку. Мы говорили народу, он уйдет, расходитесь. Но уже прошло десять дней», — объяснил Жапаров. Позднее Жапаров сообщил, что переговоры продолжатся в 11:00 (8:00 мск) 15 октября. «Он уйдет… Уйдет… Остались последние моменты переговоров», — говорил премьер.

Парламентские выборы прошли в Киргизии 4 октября. В ночь на 6 октября представители партий, не прошедших в парламент, устроили в Бишкеке массовые беспорядки, захватив здания госорганов. После переговоров руководства Госкомитета нацбезопасности с группой лиц, протестующих против результатов парламентских выборов, из СИЗО выпустили экс-президента Алмазбека Атамбаева и других политиков, включая Жапарова. На фоне столкновений между сторонниками различных оппозиционных сил в отставку ушли премьер-министр Кубатбек Боронов и спикер парламента Дастанбек Джумабеков.

6 октября ЦИК Киргизии признала результаты выборов недействительными. Тогда в ЦИК заявили, что этой избирательной кампанией дискредитировали себя.

С 9 по 21 октября в Бишкеке был объявлен режим ЧП. Комендантом Бишкека на период чрезвычайного положения назначен заместитель министра внутренних дел Алмазбек Орозалиев.