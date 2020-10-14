Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 15 октября
USD ЦБ: 77,28 (-0,01) Инвестиции, 13:29
Курс евро на 15 октября
EUR ЦБ: 90,71 (-0,37) Инвестиции, 13:29
Театр наций отменил спектакль «Горбачев» из-за болезни Чулпан Хаматовой Общество, 23:24 Люди и атомы: как работают с ядерными технологиями каждый день «РБК Стиль» и «Росатом», 23:15 В Москве умерли 57 человек с коронавирусом Общество, 23:04 Треть москвичей не поддержала указ Собянина по школьникам Общество, 23:01 Путин наградил орденами Кудрина и Нюту Федермессер Общество, 22:51 Представитель ответила на сообщения о сроках отставки главы Киргизии Политика, 22:43 NYT написала о версии с двойным отравлением Навального Политика, 22:37 Взыскательные и капризные: аренда бизнес-джетов и сарафанное радио РБК и Райффайзенбанк, 22:31 Адвокаты сообщили о задержании тещи рэпера Картрайта Общество, 22:27 Власти Подмосковья заявили о намерении избежать ввода пропусков Общество, 22:22 Помпео призвал третьи страны не вмешиваться в конфликт в Карабахе Политика, 22:02 Почему мы отвлекаемся и не можем сконцентрироваться на чем-то одном Совместный проект, 21:58 Послу Украины в Минске вручили ноту после указа о привлечении белорусов Политика, 21:46 МАК предложил выработать меры безопасности полетов в районе Карабаха Общество, 21:46
Протесты в Киргизии ,  
0 

Представитель ответила на сообщения о сроках отставки главы Киргизии

Сооронбай Жээнбеков
Сооронбай Жээнбеков (Фото: Global Look Press)

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков планирует уйти в отставку после того, как в стране пройдут парламентские выборы. Об этом сообщила пресс-секретарь Жээнбекова Толгонай Стамалиева, передает агентство АКИpress.

«Президент уйдет в отставку после того, как вернет страну в правовое поле, — после проведения парламентских выборов, объявления выборов нового президента страны», — пояснила Стамалиева.

Пресс-секретарь главы государства добавила, что 14 октября Жээнбеков в Бишкеке провел встречу с новым премьер-министром Садыром Жапаровым. В ходе встречи премьер-министр заявил о том, что президент должен уйти в отставку сегодня вечером.

Новый премьер Киргизии пообещал сегодня добиться отставки президента
Политика
Садыр Жапаров

В свою очередь, Жээнбеков отметил, что сейчас он не имеет права оставлять должность президента, потому что это может привести к непредсказуемому сценарию развития событий во вред государству, пояснила пресс-секретарь Жээнбекова.

По словам Стамалиевой, президент придерживается той же позиции, которую он озвучил 9 октября 2020 года. В частности, тогда Жээнбеков пообещал уйти в отставку после того, как он вернет страну в правовое поле.

Ранее новый премьер-министр Киргизии Садыр Жапаров заявил, что президент Сооронбай Жээнбеков должен уйти в отставку 14 октября. По мнению Жапарова, президент нарушил обещания, которые давал раньше. «Это не мое требование, это требование народа. Народ требовал, чтобы президент подал в отставку. Мы проводили переговоры, были и депутаты. Президент говорил, что в течение трех дней подаст в отставку. Мы говорили народу, он уйдет, расходитесь. Но уже прошло десять дней», — объяснил Жапаров. Позднее Жапаров сообщил, что переговоры продолжатся в 11:00 (8:00 мск) 15 октября. «Он уйдет… Уйдет… Остались последние моменты переговоров», — говорил премьер.

Власти оценили ущерб от беспорядков в Бишкеке в более чем $210 тыс.
Политика
Рабочие восстанавливают плиточное покрытие на тротуаре у Белого дома в Бишкеке

Парламентские выборы прошли в Киргизии 4 октября. В ночь на 6 октября представители партий, не прошедших в парламент, устроили в Бишкеке массовые беспорядки, захватив здания госорганов. После переговоров руководства Госкомитета нацбезопасности с группой лиц, протестующих против результатов парламентских выборов, из СИЗО выпустили экс-президента Алмазбека Атамбаева и других политиков, включая Жапарова. На фоне столкновений между сторонниками различных оппозиционных сил в отставку ушли премьер-министр Кубатбек Боронов и спикер парламента Дастанбек Джумабеков.

6 октября ЦИК Киргизии признала результаты выборов недействительными. Тогда в ЦИК заявили, что этой избирательной кампанией дискредитировали себя.

С 9 по 21 октября в Бишкеке был объявлен режим ЧП. Комендантом Бишкека на период чрезвычайного положения назначен заместитель министра внутренних дел Алмазбек Орозалиев.

Киргизия Сооронбай Жээнбеков президент отставка парламентские выборы
Материалы по теме
Новый премьер Киргизии пообещал сегодня добиться отставки президента
Политика
Парламент Киргизии повторно назначил нового премьер-министра
Политика
Президент Киргизии признал незаконным назначенного парламентом премьера
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter